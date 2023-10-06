الزيت والسكر والألبان والأرز.. مفاجأة بشأن أسعار 9 سلع بداية من الأحد

ينتظر الكثير من المواطنين بجميع المحافظات، الانخفاضات المرتقبة في أسعار 9 سلع أساسية، وذلك بعد أن تدخلت الحكومة، لضبط الأسعار بالأسواق، فالجميع تأثر بارتفاع أسعار السكر، والأرز، ومنتجات الألبان، والبصل والطماطم.

وقد كشف الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية، حالة عدم الالتزام، ولكن في حالة الالتزاز، سيكن هناك تحرك حكومي، وبعد ذلك برلماني.

مفاجأة بشأن أسعار 9 سلع بداية من الأحد

وقد أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن هناك 9 سلع سينخفض سعرها من يوم الأحد المقبل.

وأشارت القناة إلى أن الانخفاض في السلع الرئيسية سيكون بعد التنسيق مع الحكومة والتجار، وأن هذه السلع منها: "الزيت والسكر، والدقيق، ومنتجات الألبان، والأرز، والمكرونة، والفول".

وقد أكد هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة، عدم وجود مشكلة في أي سلعة، فلدينا استقرار غذائي، ولدينا فائضا.

وأضاف الدجوي ، خلال تصريحات تلفزيونية، أننا لدينا اكتفاء ذاتيا من الأرز، وأن الإنتاج يكفي الاستهلاك، مشيرا إلى أن العام الماضي كان هناك فائض من الأرز.



وأشار إلى أن الحكومة تتدخل عندما يكون هناك ارتفاع في أسعار أي سلعة، موضحًا أن سعر الأرز انخفض من 35 إلى 20 و22 جنيها.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ كميات كبيرة من السكر أيضًا؛ حتى يكون هناك انخفاضات في الأسعار، ولن تكون هناك تسعيرة جبرية.

وأوضح أن هناك منافذ ومعارض، يباع بها السكر بـ 20 جنيها، والدولة تسعى لضبط الأسعار، كما أن الوزارة تواجه أي احتكار.

قرارات جديدة من وزير التموين



وكشف أن الأسعار في الفترة المقبل ستشهد انخفاضات، وستكون هناك قرارات جديدة من وزير التموين خلال الأيام المقبلة.

وقد عرضت قناة “العربية مصر” تقرير فيديو بعنوان: "ارتفاع الأسعار يدفع الحكومة لاتخاذ هذا الإجراء.. وتوقعات بتراجع 9 سلع أساسية خلال أيام".

وجاء في التقرير أن هناك حزمة إجراءات طارئة، ومبادرة حكومية، للحد من ارتفاع الأسعار، وأن الحكومة ستعلن ذلك خلال الأسبوع المقبل.

وكشف التقرير أنه بعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بنسب قياسية خلال الفترة الحالية، أصد مجلس الوزراء بيانا تحدث فيه عن مبادرة تشارك فيها الوزارات المعنية، والبنك المركزي والمصنعون والتجار، تهدف لخفض أسعار السلع الأساسية.