عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزيت والسكر والألبان والأرز.. مفاجأة بشأن أسعار 9 سلع بداية من الأحد

سلع
سلع

ينتظر الكثير من المواطنين بجميع المحافظات، الانخفاضات المرتقبة في أسعار 9 سلع أساسية، وذلك بعد أن تدخلت الحكومة، لضبط الأسعار بالأسواق، فالجميع تأثر بارتفاع أسعار السكر، والأرز، ومنتجات الألبان، والبصل والطماطم.

txt

السكر والأرز بـ 20 جنيها| مفاجأة بشأن الأسعار.. وقرار مرتقب لوزير التموين

txt

البصل والطماطم في النازل.. مفاجأة سارة للمواطنين بعد رسالة وزير التموين

وقد كشف الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية، حالة عدم الالتزام، ولكن في حالة الالتزاز، سيكن هناك تحرك حكومي، وبعد ذلك برلماني.

txt

البصل والطماطم في النازل.. مفاجأة سارة للمواطنين بعد رسالة وزير التموين

txt

وزير التموين: انتصار 6 أكتوبر قدم أعظم ملاحم التكاتف بين الشعب المصري وجيشه

مفاجأة بشأن أسعار 9 سلع بداية من الأحد

 

وقد أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن هناك 9 سلع سينخفض سعرها من يوم الأحد المقبل.

وأشارت القناة إلى أن الانخفاض في السلع الرئيسية سيكون بعد التنسيق مع الحكومة والتجار، وأن هذه السلع منها: "الزيت والسكر، والدقيق، ومنتجات الألبان، والأرز، والمكرونة، والفول".

 

 وقد أكد هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة، عدم وجود مشكلة في أي سلعة، فلدينا استقرار غذائي، ولدينا فائضا.

وأضاف الدجوي ، خلال تصريحات تلفزيونية، أننا لدينا اكتفاء ذاتيا من الأرز، وأن الإنتاج يكفي الاستهلاك، مشيرا إلى أن العام الماضي كان هناك فائض من الأرز.


وأشار إلى أن الحكومة تتدخل عندما يكون هناك ارتفاع في أسعار أي سلعة، موضحًا أن سعر الأرز انخفض من 35 إلى 20 و22 جنيها.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ كميات كبيرة من السكر أيضًا؛ حتى يكون هناك انخفاضات في الأسعار، ولن تكون هناك تسعيرة جبرية.

وأوضح أن هناك منافذ ومعارض، يباع بها السكر بـ 20 جنيها، والدولة تسعى لضبط الأسعار، كما أن الوزارة تواجه أي احتكار.

قرارات جديدة من وزير التموين


وكشف أن الأسعار في الفترة المقبل ستشهد انخفاضات، وستكون هناك قرارات جديدة من وزير التموين خلال الأيام المقبلة.

 

وقد عرضت قناة “العربية مصر” تقرير فيديو بعنوان: "ارتفاع الأسعار يدفع الحكومة لاتخاذ هذا الإجراء.. وتوقعات بتراجع 9 سلع أساسية خلال أيام".

وجاء في التقرير أن هناك حزمة إجراءات طارئة، ومبادرة حكومية، للحد من ارتفاع الأسعار، وأن الحكومة ستعلن ذلك خلال الأسبوع المقبل.

وكشف التقرير أنه بعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بنسب قياسية خلال الفترة الحالية، أصد مجلس الوزراء بيانا تحدث فيه عن مبادرة تشارك فيها الوزارات المعنية، والبنك المركزي والمصنعون والتجار، تهدف لخفض أسعار السلع الأساسية.

 

أسعار السكر السكر الأرز منتجات الألبان البصل الطماطم وزير التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«اشتري شبكتك بسرعة»|هزة تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة وعيار 21 مفاجأة

عقب اعتذاره | رجاء خاص من حسام عاشور لـ الخطيب

الحكومة تجهز مفاجأة لملايين المصريين خلال أيام|انخفاض أسعار السلع وأبرزها السكر والأرز

أمطار على هذه المحافظات|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة وتحذر من الشبورة

لأول مرة | حسام عاشور يكشف سر خلافه مع الأهلي "تفاصيل"

محمود المخبزي يكشف كواليس قطع علاقة الأهلي وبيراميدز

بأوامر أوسوريو |نجم بيراميدز يقترب من الزمالك

لهذا السبب | نجم الزمالك يفتح النار على أحمد فتوح

ترشيحاتنا

متحدثا عن الشهداء.. وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من التجمع الخامس

بايدن يأمر بطرد مباشر للمهاجرين غير الشرعيين

حاكم سيفاستوبول يعلن إحباط مسيريتن أوكرانيتين على القرم

نجوم الفن في طريقهم إلى أسوان للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة| شاهد

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللواء سعد عبد الهادي لـ "صدى البلد": حرب الاستنزاف كانت نقطة الانطلاق لحرب أكتوبر.. وخضنا معارك في رأس العش سيذكرها التاريخ بأحرف من نور

نشرة المرأة والصحة| تحذير من نوع شرابات يتسبب في بتر أصابع طفلك.. التشخيص الأخير للدكتور هاني الناظر بعد إصابته بخلايا سرطانية

يحميك من سرطان الثدي … فوائد خارقة لتناول صفار البيض

طريقة عمل البرجر المنزلى

فيديو

أرض بلا جاذبية «كأنك في الفضاء».. ما حقيقة الفيديو المبهر ؟ «فيديوجراف»

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

ادعوا له بالشفاء.. تفاصيل مرض هاني الناظر ورسالة نجله| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ