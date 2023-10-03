البصل والطماطم في النازل.. مفاجأة سارة للمواطنين بعد رسالة وزير التموين

تشهد أسعار الخضروات والفاكهة خلال هذه الفترة انخفاضات في الأسعار، بعد أن شهدت من قبل ارتفاعات، وعلى أثر ذلك اتخذت الحكومة قرارات لضبط الأسواق، منها منع تصدير البصل.

فخلال الأيام الماضية كان سعر البصل قد وصل لـ أكثر من 30 جنيهًا، ولكن اليوم يسجل 18 جنيهًا، وأن هذه الانخفاضات، ستستمر لأكثر وأكثر خلال الأيام المقبلة، وذلك وفق تصريحات وزير التموين الدكتور على المصيلحي.

وعرضت قناة دي إم سي، أسعار الخضراوات التي جاءت، أن البصل يسجل يسجل 18 جنيهًا، وأسعار الطماطم 11.5 جنيه للكيلو، البطاطس 11 جنيهًا للكيلو، الخيار 6 جنيهات، والملوخية 4 جنيهات، والكوسة 9 جنيهات، والفلفل الرومي9 جنيهات، والجوافة 14 جنيهًا، والعنب الأحمر 24 جنيهًا، والعنب الأصفر 24 جنيهًا، والمانجو البلدي 15 جنيهًا، والرمان 17 جنيهًا.

انخفاض في أسعار البصل والأرز والسكر والطماطم

وقد أكد وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، أن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاض في أسعار البصل والأرز والسكر والطماطم، موضحًا أن بعد قرار رئيس الوزراء بوقف التصدير لـ فترة بشأن البصل، تشهد الأسعار الآن انخفاضات.

وأوضح، أن ارتفاع أسعار البصل، والطماطم، كانت بسبب فارق زراعات، وأن الطماطم كانت بـ3 جنيهات، والـ 5 كيلو كانت بـ 10 جنيهات، ولكن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات.

ولفت إلي أن الفترة الماضية كان هناك اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير الزراعة السيد القصير، بعد ارتفاع أسعار البصل، وتم اتخاذ القرارات المناسبة، واليوم هناك انخفاضات في أسعار البصل.

وأشار إلي أن أسعار الأرز بعد أسبوع سينخفض سعرها، بعد انخفاض أسعار البصل، وأن البلاد بها احتياطي من السكر.

وكشف عن أن السكر سيكون بسعر معين، وأنه سيكون هناك اجتماع مع المسئولين عن توزيع السكر، حتي ينخفض السعر، ولكن لن يكون هناك سعر جبري لـ السكر.

وقال وزير التموين:" لابد أن نقف مع المواطن، والمواطن له كل الحق أن يقول المشكلات التي يعاني منها، فالمواطن من الممكن أن يذهب لـ تاجر يبيع سلعة بـ 18 وتاجر آخر يبيع بـ 22 جنيها، وآخر يبيع بـ 23 جنيها".

وأوضح أنه يتلقى رسائل من أعضاء مجلس النواب، بعمل تسعيرة جبرية لـ السكر، ولكن الدستور المصري، نص على أن الاقتصاد المصري، هو اقتصاد حر منضبط.



وكشف أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، منح لـ وزير التموين الحق في أن يقوم بتحديد سعر لـ سلعة معينة لمجة معينة، بعد عرضها على رئيس الوزراء، وبعد ذلك على البرمان.

وأوضح أنه يرفض أن يكون هناك تسعيرة جبرية لأي سلعة، ووعد المواطنين بأن تنخفض أسعار السكر في الفترة المقبلة، على الرغم من أن أسعار السكر عالميًا تسجل ارتفاعات كبيرة.



وتابع :" السكر بيمشي مع البترول في الارتفاع، فالبترول يرتفع السكر يرتفع، لآن هناك دول تدعم في تحويل السكر لـ وقود نقي".



وكشف أن أكبر مصدر لـ السكر البرازيل، وأكبر تحويل السكر لطاقة نظيفة أيضًا في البرازيل، وذلك بدعم أمريكا، وأن سعر السكر وصل لـ 750 دولار، وأن هذا أمر صعب".

قرارات جديدة لـ الحكومة حالة استمرار ارتفاع الأسعار



وأوضح أن قرار قفل المنافذ لـ التجار، أمر سهل، ولكن لن تثمر ولن تأتي بـ نتائج جدية، ولكن سيتم الجلوس مع أصحاب المنافذ الرئيسية، ولكن في حالة عدم الاستجابة سيتم الاتجاه لـ القانون، ومجلس الوزراء ويتم تحديد أسعار لـ السلع.



