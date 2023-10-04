السكر والأرز بـ 20 جنيها| مفاجأة بشأن الأسعار.. وقرار مرتقب لوزير التموين

أكد هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة، عدم وجود مشكلة في أي سلعة، فلدينا استقرار غذائي، ولدينا فائضا.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أننا لدينا اكتفاء ذاتيا من الأرز، وأن الإنتاج يكفي الاستهلاك، مشيرا إلى أن العام الماضي كان هناك فائض من الأرز.

وأشار إلى أن الحكومة تتدخل عندما يكون هناك ارتفاع في أسعار أي سلعة، موضحًا أن سعر الأرز انخفض من 35 إلى 20 و22 جنيها.

ولفت إلي أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ كميات كبيرة من السكر أيضًا؛ حتى يكون هناك انخفاضات في الأسعار، ولن تكون هناك تسعيرة جبرية.

وأوضح أن هناك منافذ ومعارض، يباع بها السكر بـ 20 جنيها، والدولة تسعى لضبط الأسعار، كما أن الوزارة تواجه أي احتكار.

قرارات جديدة من وزير التموين

وكشف أن الأسعار في الفترة المقبل ستشهد انخفاضات، وستكون هناك قرارات جديدة من وزير التموين خلال الأيام المقبلة.