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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعره هينزل.. الغرف التجارية يوجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن شراء الأرز|فيديو

الأرز
الأرز

‏قال الدكتور علاء عز، آمين عام اتحاد الغرف التجارية، نحن نوجه المواطنين بمقاطعة المحال والسلع التي تقوم بزيادة الأسعار عن الحد المعروف وذلك بسبب انتشار أزمة اختلاف وتغير الأسعار من مكان إلى آخر، مؤكدا "يجب مقاطعة هذه الأماكن وأنواع و"ماركات" السلع التي تتجاوز الحد المعروف لسعر السلعة".

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وأضاف "عز"، ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي "مصطفى شردي"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن المشتري هو أقوى حلقة في سلسلة الإمداد لأي سلعة،‏ منوها بأن هناك قلة دائما مثل أي قطاع في الدولة هي التي تسيء استخدام واستغلال الظروف.

 

أزمة الأرز

وأوضح آمين عام اتحاد الغرف التجارية، ‏أن الأرز ما زال متواجدا مع المزارعين ولم يفرجوا عنه بعد وهذه هي مشكلة الأرز حاليا، وسبب ارتفاع سعره والمشكلة ليست عند التجار لكن عند المزارعين.

واستطرد “جارٍ شراء حمولات عائمة لدخول كميات من الأرز، وبالتالي سينخفض سعره”، موضحا “الضخ الجديد سوف يؤدي إلى إفراج الفلاح عن كميات الأرز المخزنة بعد هبوط سعره قريبا، ‏وهذا تم التوافق عليه، وتوفير الآليات الواجبة لتنفيذ ذلك”.

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