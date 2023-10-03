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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة البيئة: حملات وجولات ميدانية لمتابعة أعمال منظومة قش الأرز

حملات وجولات ميدانية
حملات وجولات ميدانية لمتابعة أعمال منظومة قش الأرز

تفقد الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة الدكتور طارق العربي مواقع التخلص النهائي من المخلفات في محافظات القليوبية والشرقية والدقهلية.


وذكرت وزارة البيئة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن ذلك يأتي في إطار تكليفات وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد لقيادات الوزارة بالمتابعة المستمرة والميدانية لأعمال منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، وأعمال جمع وكبس قش الأرز في المحافظات المعنية بزراعة الأرز.


وأكدت أنه تبين خلال المرور بموقع العبور ومشتول السوق وأبو زعبل وجود بعض انبعاثات للأدخنة، وتم التعامل معها والتنسيق مع محافظة الشرقية بضرورة تغطية موقع مشتول السوق، كما تبين قيام المزارعين بحرق مخلفات زراعية بأماكن متفرقة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بواسطة الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية.
كما تفقد الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات المواقع بمركز ومدينة ميت غمر، حيث تبين استقرار الوضع وعدم وجود أية حرائق بالأراضي الزراعية التي تم المرور عليها. 


من جانبه.. قال نائب رئيس البرنامج الوطني للمخلفات ياسر عبدالله إنه تم خلال الجولة الميدانية بمحور العمل بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ معاينة مواقع تجميع مخلفات قش الأرز التابعة للمتعهدين والمرور على الأراضي الزراعية.


وأضاف أنه تبين بعض حالات الحرق المتوسطة منها (الطريق الدائري الرابط بين كفر الشيخ والمحلة)، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوعية المزارعين بخطورة ذلك على صحة المواطنين، كما تم التنسيق مع فرع طنطا لتكثيف الحملات مع مديرية الزراعة على تلك المنطقة. 


وتم المرور على موقع التدوير والمعالجة بدفرة طنطا والذي تتم عملية التشغيل به من خلال مجلس مدينة طنطا، ويستقبل الموقع 600 طن/يوم يتم معالجتهم ونقل الباقي لمدفن السادات، وتبين عدم وجود أي حرائق.


كما تم تفقد نقطة تجميع المخلفات مركز ومدينة قطور، حيث يبلغ متوسط الكميات التي ترد لها يوميا حوالي 155 طنًا/يوم وتدار من قبل أحد المتعهدين وتبين عدم وجود أي حرائق بها، كما تلاحظ خلال الجولة وجود تراكمات كبيرة تقدر بحوالي 15000 طن بمحطة وسيطة بجانب مصنع تدوير المخلفات بالمحلة، حيث تم التنسيق مع المحافظة لسرعة نقلها لمدفن السادات.


وبدوره..تفقد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي محمد معتمد، محور عمل المنظومة بمحافظات القليوبية والغربية والبحيرة، مشيرًا إلى أنه تم متابعة محور العمل بتلك المحافظات والتأكد من سير وانتظام العمل به، وتم إجراء عدد من اللقاءات المباشرة مع المزارعين للتوعية حول إجراءات الحد من نوبات تلوث الهواء وطرق الاستفادة من قش الأرز.

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