وزير التموين: انتصار 6 أكتوبر قدم أعظم ملاحم التكاتف بين الشعب المصري وجيشه

هنأ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العـام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات ال من 6 أكتوبر المجيدة.

وأكد الدكتور على المصيلحى في تهنئته خالص التهاني القلبية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكي، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وكافة جموع الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بذكرى ملحمة انتصارات حرب ال من 6 أكتوبر المجيدة التي سطَّرت أعظم ملاحم التلاحم بين أفراد الشعب المصري وقواتة المسلحة حتى تحققت ملحمة النصر التي ستبقى عالقةً في أذهان المصريين جميعًا.

وأضاف الدكتور على المصيلحى أن جيش مصر العظيم هو درع الوطن وحصنه الذي قدَّم -وما زال يقدم- العديد من التضحيات من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المصري العظيم ، ولا يزال يقوم بدَوره الحاسم في استئصال جذور جماعات العنف والإرهاب التي تحاول العبث بأمن واستقرار مصرنا العزيزة وتحقيق التنمية فى ربوع مصر.

وأشار المصيلحي إلى أن انتصارات اكتوبر المجيدة، سجلت في صفحات التاريخ أيام فخرٍ وعزةٍ لكل المصريين، وأكدت على عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل، وحفظ الله مصر، عزيزة أبية، وصان أرضها حرة كريمة، ووفق أهلها قيادةً وشعباً إلى سبل التقدم والرخاء.