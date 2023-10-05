9 سلع أساسية ستنخفض أسعارها خلال ساعات بأمر الحكومة .. تعرف عليها

تشهد الساعات الأخيرة أخبارا كثيرة بشأن السلع التي سينخفض سعرها، خلال الفترة المقبلة وتحديدًا من يوم الأحد المقبل، وذلك بعد حديث وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، واجتماعه مع المنتجين ومن هم مسئولون عن أسعار السلع في الأسواق، لتخفيض الأسعار.

وقد قال وزير التموين، إنه لا يريد أن يكون هناك تسعيرة جبرية لـ السلع، ولا يريد أن يقوم بغلق المنافذ التي تبيع بأسعار أعلى من المعلن عنها، ولكن سيكون هناك اتفاق لخفض الأسعار، بدلا من قيام الحكومة بوضع أسعار جبرية لـ السلع، واستخدام القانون.

وقد أكد وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، أن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاض في أسعار البصل والأرز والسكر والطماطم، موضحًا أن بعد قرار رئيس الوزراء بوقف التصدير لـ فترة بشأن البصل، تشهد الأسعار الآن انخفاضات.

وأوضح وزير التموين، أن ارتفاع أسعار البصل، والطماطم، كانت بسبب فارق زراعات، وأن الطماطم كانت بـ3 جنيهات، والـ 5 كيلو كانت بـ 10 جنيهات، ولكن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات.

ولفت إلي أن الفترة الماضية كان هناك اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير الزراعة السيد القصير، بعد ارتفاع أسعار البصل، وتم اتخاذ القرارات المناسبة، والآن هناك انخفاضات في أسعار البصل.

وأشار إلى أن أسعار الأرز بعد أسبوع سينخفض سعرها، بعد انخفاض أسعار البصل، وأن البلاد بها احتياطي من السكر.

وكشف عن أن السكر سيكون بسعر معين، ولكن لن يكون هناك سعر جبري لـ السكر معلقًا :" لابد أن نقف مع المواطن، والمواطن له كل الحق أن يقول المشكلات التي يعاني منها، فالمواطن من الممكن أن يذهب لـ تاجر يبيع سلعة بـ 18 وتاجر آخر يبيع بـ 22 جنيها، وآخر يبيع بـ 23 جنيها".

وأوضح أنه يتلقى رسائل من أعضاء مجلس النواب، بعمل تسعيرة جبرية لـ السكر، ولكن الدستور المصري، نص على أن الاقتصاد المصري، هو اقتصاد حر منضبط.

وكشف أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، منح لـ وزير التموين الحق في أن يقوم بتحديد سعر لـ سلعة معينة لمجة معينة، بعد عرضها على رئيس الوزراء، وبعد ذلك على البرلمان.

وأوضح أنه يرفض أن يكون هناك تسعيرة جبرية لأي سلعة، ووعد المواطنين بأن تنخفض أسعار السكر في الفترة المقبلة، على الرغم من أن أسعار السكر عالميًا تسجل ارتفاعات كبيرة.

وتابع :" السكر بيمشي مع البترول في الارتفاع، فالبترول يرتفع السكر يرتفع، لآن هناك دول تدعم في تحويل السكر لـ وقود نقي".

وكشف أن أكبر مصدر لـ السكر البرازيل، وأكبر تحويل السكر لطاقة نظيفة أيضًا في البرازيل، وذلك بدعم أمريكا، وأن سعر السكر وصل لـ 750 دولار، وأن هذا أمر صعب".

قرارات جديدة لـ الحكومة حالة استمرار ارتفاع الأسعار



وأوضح أن قرار قفل المنافذ لـ التجار، أمر سهل، ولكن لن تثمر ولن تأتي بـ نتائج جدية، ولكن سيتم الجلوس مع أصحاب المنافذ الرئيسية، ولكن في حالة عدم الاستجابة سيتم الاتجاه لـ القانون، ومجلس الوزراء ويتم تحديد أسعار لـ السلع.



9 سلع غذائية ستنخفض أسعارها الأحد المقبل

عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان :" 9 سلع غذائية ستنخفض أسعارها الأحد المقبل.. بينها السكر والزيت ومنتجات الألبان".

وجاء في التقرير، أن الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، هو من صرح بأن هناك 9 سلع سينخفض سعرها من يوم الأحد المقبل.

وأشارت القناة ، إلى أن الانخفاض في السلع الرئيسية سيكون بعد التنسيق مع الحكومة والتجار، وأن هذه السلع منها:" الزيت والسكر، والدقيق، ومنتجات الألبان، والأرز، والمكرونة، والفول".



وكشفت القناة، أن الانخفاض في الأسعار سيشعر بها المواطن، وأن هناك ضخ كميات كبيرة من السلع في المنافذ.