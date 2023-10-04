بينها السكر والزيت والأرز.. 9 سلع غذائية ستنخفض أسعارها الأحد المقبل

عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان :" 9 سلع غذائية ستنخفض أسعارها الأحد المقبل.. بينها السكر والزيت ومنتجات الألبان".

وجاء في التقرير، أن الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، هو من صرح بأن هناك 9 سلع سينخفض سعرها من يوم الأحد المقبل.

وأشارت القناة ، إلى أن الانخفاض في السلع الرئيسية سيكون بعد التنسيق مع الحكومة والتجار، وأن هذه السلع منها:" الزيت والسكر، والدقيق، ومنتجات الألبان، والأرز، والمكرونة، والفول".

وكشفت القناة ، أن الانخفاض في الأسعار سيشعر بها المواطن، وأن هناك ضخ كميات كبيرة من السلع في المنافذ.

https://www.youtube.com/shorts/9n0_hG3XV4k

وأكد هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة، عدم وجود مشكلة في أي سلعة، فلدينا استقرار غذائي، ولدينا فائضا.

وأضاف الدجوي ، خلال تصريحات تلفزيونية، أننا لدينا اكتفاء ذاتيا من الأرز، وأن الإنتاج يكفي الاستهلاك، مشيرا إلى أن العام الماضي كان هناك فائض من الأرز.

وأشار إلى أن الحكومة تتدخل عندما يكون هناك ارتفاع في أسعار أي سلعة، موضحًا أن سعر الأرز انخفض من 35 إلى 20 و22 جنيها.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ كميات كبيرة من السكر أيضًا؛ حتى يكون هناك انخفاضات في الأسعار، ولن تكون هناك تسعيرة جبرية.

وأوضح أن هناك منافذ ومعارض، يباع بها السكر بـ 20 جنيها، والدولة تسعى لضبط الأسعار، كما أن الوزارة تواجه أي احتكار.

قرارات جديدة من وزير التموين



وكشف أن الأسعار في الفترة المقبل ستشهد انخفاضات، وستكون هناك قرارات جديدة من وزير التموين خلال الأيام المقبلة.