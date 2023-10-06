أحد أبطال حرب أكتوبر: السادات كان داهية سياسية

خصص برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي" فقرة خاصة للحديث عن حرب أكتوبر المجيدة، للحديث عن كواليس الانتصار.



وقال حمدي عبد الله بخيت المحلل العسكري والاستراتيجي وأحد أبطال حرب أكتوبر، إن السادات كان عبقريا وداهية في السياسة، متابعا: الأمريكان عرضوا على السادات وقف إطلاق النار 5 مرات.

وأضاف:" الجيش الإسرائيلي كان سيماطل في الخروج من سيناء وتمسكوا بما لديهم، لولا شعورهم بقوة الجيش المصري، وقدرتهم على شن هجمات أخرى".

واسترسل: استشعرنا النصر مع وجود الطيران فوق رؤوسنا على ارتفاع منخفض ويعبر القنال، وشعرنا أننا ممكن أن نكسر الحاجز المظلم الذي عشناه طوال الـ 6 سنوات.