أسعار الذهب تهبط بقرار التموين.. ومفاجأة بشأن عيار 21 اليوم

تشهد الفترة الأخيرة انخفاضات كبير بأسعار الذهب، فبعد أن وصل سعر جرام الذهب عيار 21، في وقت سابق مبلغ 1800 جنيه يسجل اليوم الجمعة 6 أكتوبر مبلغ، 2160 جنيها.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

وعرضت قناة “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2468.5 جنيها للجرام، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2160 جنيها، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1851.5 جنيها للجرام، أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17280 جنيه.

وزير التموين

وأكد الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن فكرة صفر جمارك من الأفكار والقرارات الرائعة لـ الدكتور على المصلحي، وزير التموين و التجارة الداخلية.

وأضاف مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن تطبيق الجمارك فقط على القيمة المضافة، وهي 14 % علي المصنعية، ساهمت في دخول أكثر من طن ونصف من الذهب لـ البلاد، أن هذا القرار احدث توازن قوي جدًا في أسعار الذهب بالسوق، وأن هذه الفترة لا توجد ارتفاع في أسعار الذهب.



اشتري الآن

ووجه رسالة لـ المواطنين، مؤكدًا أن شراء الذهب من الأشياء المميزة، وأن من لديه أموال من الممكن أن يشتري الذهب الآن، معقبا: الذهب زينة وخزينة.

كما كشف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن قرار الإعفاء الجمركي على واردات الذهب، نتج عنه انخفاضات كبيرة في الأسعار وصلت لـ 600 جنيه، وأنه مع اقتراب موعد انتهاء المدة المسموح بها لـ المصريين بالدخول بالذهب بدون جمارك، نؤكد أنه في حالة عدم تجديد القرار سترتفع الأسعار مرة واحدة بنسبة تصل لـ 200 لـ 300 جنيه بالجرام.

وأوضح رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن قرار الإعفاء كان لحدوث توازن بين الطلب و العرض، موضحًا أنه في حالة وفرة المعروض ينتج عنه انخفاض في الأسعار، ويكون السعر قريب من السعر العالمي.