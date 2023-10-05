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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد أطول سلسلة خسائر منذ 2016.. ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية

أسعار الذهب
أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، لتنهي أطول سلسلة خسائر منذ عام 2016 استمرت 8 جلسات وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار عن المستويات المرتفعة التي سجلاها في الفترة الماضية.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1826.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0314 بتوقيت جرينتش، في محاولة للتعافي من أضعف مستوى له منذ مارس الماضي الذي لامسه يوم الثلاثاء، وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1840.90 دولار.

وقال يب جون رونج محلل السوق لدى آي.جي: "على الرغم من وجود محاولة لاستقرار أسعار الذهب خلال جلسة اليوم، فإنه لا توجد قناعة كبيرة بتغير اتجاه الأسعار حتى الآن".

وأضاف رونج أن أي تحركات قبل تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع قد تكون قصيرة الأجل، إذ أن بيانات الوظائف الرسمية تظل هي المحرك الرئيسي لاتجاه السوق، إلى جانب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار يوم الخميس.

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