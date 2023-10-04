عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

تفاصيل أسعار الذهب والدولار اليوم | تغطية خاصة

صدى البلد

قدمت نورهان عادل، مذيعة “صدى البلد”، تغطية خاصة عن مستجدات أسعار الذهب والدولار عالميا ومحليا، حيث استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري عند 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
كما سجّل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين: "بنك مصر، والبنك الأهلي المصري"30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع. 
وكانت الحكومة اتخذت قرارا مهما لحماية الجنيه، بمبادلة العملات بالسعر الرسمى مع الإمارات والتخلى  عن التعامل بالدولار.
ووقع البنك المركزي المصري مع نظيره الإماراتي ، اتفاقية لمبادلة العملات بين البلدين ، بمنح مصر 42 مليار جنيه  للإمارات يتم وضعها في البنك المركزي الإماراتي، مقابلها الإمارات تمنح مصر 5 مليارات درهم، يتم وضعها في البنك المركزي المصري.
وجرت المبادلة  علي قيمة الدرهم  الرسمية في البنوك بـ8.4 جنيه وليس علي قيمته في السوق السوداء
وبحسب الخبراء يمكن للبلدين استيراد وتصدير البضائع بينهما بعملاتهما

لمزيد من التفاصيل

شاهد الفيديو

نورهان عادل مذيعه صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شرط واحد.. الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لحل أزمة كهربا وديا

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

المدير الفني السابق لأكاديمية برشلونة يطالب بمعاقبة مدرب الأهلي بسبب النجم الوافد

10 درجات والقاهرة في بؤرة الأمطار|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

600 جنيه شهريا.. لجنة برلمانية توافق على قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة

بعد تحذيرات لمدة عامين.. تفاصيل القبض على زوجة الإخواني هشام عبدالله بتركيا |فيديو

موعد تطبيق قرارات الحكومة بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين

انفراجة| محامي كهربا يعرض الحل.. وميدو يعلن موعد انتهاء أزمة غرامة الزمالك

ترشيحاتنا

قرار عاجل من التعليم بشأن مناهج التربية الدينية الإسلامية والمسيحية لطلاب المدارس

سيمنس الألمانية: مصر ستكون السادس عالميا كأكبر نظام للسكك الحديدية عالية السرعة

بسبب بدلات نقابة الصحفيين .. بلاغ للنائب العام ضد أحمد طنطاوي

أرخص موبايل سامسونج لأصحاب الميزانية المحدودة

مفاجأة الأرصاد تبشر المواطنين بشأن حالة الطقس حتى الأسبوع المقبل

4 آبار بترولية جديدة.. مصر تستعيد ذاكرة النجاح في أهم قطاعات الدولة|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرفاته صادمة..الحكم على بريطاني عمد تلويث أكل مطاعم الشارع المشهورة

أصوله تونسية|منجي الباوندي يكشف ردة فعله بعد فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء

بحب أغني.. مروة حلمي تفوز بأول ملكة جمال محجبة | شاهد

راتبه تضاعف 3 مرات في الريدز.. هذا اللاعب سبب إعادة تفكير صلاح في الرحيل للدوري السعودي

فيديو

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة |تغطية خاصة

انتشار فيروس وانقطاع الانترنت بالعالم .. ماذا سيحدث يوم 11 اكتوبر ؟!

تفاصيل أسعار الذهب والدولار اليوم | تغطية خاصة

انتشار أسماك نافقة بالأسواق | اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ