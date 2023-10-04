تفاصيل أسعار الذهب والدولار اليوم | تغطية خاصة

قدمت نورهان عادل، مذيعة “صدى البلد”، تغطية خاصة عن مستجدات أسعار الذهب والدولار عالميا ومحليا، حيث استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري عند 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

كما سجّل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين: "بنك مصر، والبنك الأهلي المصري"30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

وكانت الحكومة اتخذت قرارا مهما لحماية الجنيه، بمبادلة العملات بالسعر الرسمى مع الإمارات والتخلى عن التعامل بالدولار.

ووقع البنك المركزي المصري مع نظيره الإماراتي ، اتفاقية لمبادلة العملات بين البلدين ، بمنح مصر 42 مليار جنيه للإمارات يتم وضعها في البنك المركزي الإماراتي، مقابلها الإمارات تمنح مصر 5 مليارات درهم، يتم وضعها في البنك المركزي المصري.

وجرت المبادلة علي قيمة الدرهم الرسمية في البنوك بـ8.4 جنيه وليس علي قيمته في السوق السوداء

وبحسب الخبراء يمكن للبلدين استيراد وتصدير البضائع بينهما بعملاتهما

لمزيد من التفاصيل

شاهد الفيديو