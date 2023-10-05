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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هدوء في أسواق الذهب.. وترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي نهاية أكتوبر

صدى البلد

استقرت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية غدًا الجمعة، تكشف مدى قوة السوق الأمريكي، وتحدد مصير أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالفيدرالي الأمريكي نهاية الشهر الجاري.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو جنيهين بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2155 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنحو 4 دولارات لتسجل مستوى 1822 دولارًا.

وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2463 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1847 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1437 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب سجل مستوى 17240 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 4 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2157 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2153 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو دولارين، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1824 دولارًا، واختتمت عند مستوى 1826 دولارًا.

وفي سياق متصل، أفادت بيانات الوظائف الخاصة الأمريكية ارتفاعها بنحو أقل بكثير من المتوقع في شهر سبتمبر الماضي، بينما تترقب الأسواق صدور تقرير التوظيف الأكثر شمولاً الصادر عن وزارة العمل غدًا الجمعة.

في حين تراجعت عائدات السندات الأمريكية  لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في 16 عامًا، وانخفض الدولار، مما خفف الضغط نسبيًا على الذهب، بينما دفعت عمليات البيع الواسعة في سندات الحكومة العالمية أمس الأربعاء إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى 5% لأول مرة منذ عام 2007 وعائدات ألمانيا لأجل 10 سنوات إلى 3 % مما قد يسرع من التباطؤ العالمي ويضر بالأسهم وسندات الشركات.

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