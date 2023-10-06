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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظ شمال سيناء يكشف خطة الخداع الاستراتيجي لحرب أكتوبر.. فيديو

اللواء محمد عبد الفضيل
اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

قال، اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن كل محافظات مصر لها عيد قومي تخليدا لإنشاء المحافظة، ولكن محافظة شمال سيناء لها عيدان قوميان الأول للاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر، والعيد القومي الثاني هو عيد تحرير سيناء والذي يتحرر في 25 أبريل، ويحتفل أهالي محافظة سيناء بالعيدان مرتان في العام.

محافظ شمال سيناء يتحدث عن الخداع الأستراتيجي لحرب أكتوبر

وتحدث شوشة خلال لقائه ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على فضائية “الأولى”، من محافظة شمال سيناء، أن مصر أستاطعت تنفيذ الخداع الأستراتيجي فى حرب أكتوبر وأستطاعت تنفيذه بحرفية تامة، لافتا إلى أنه فى داخل الخداع الاستراتيجي كان هناك خداع تعبوي وتكتيكي تقوم به وحدات القوات المسلحة، وكان يتم على مستوي الدولة فهو تخطيط على مستويات الدولة.

توقيت بدء الحرب هو أحد الأسرار الكبيرة لنجاح حرب اكتوبر “ التخطيط التعبوي التكتيكي والاستراتيجي”

وذكر، محافظ شمال سيناء، أنه عندما شارك بحرب أكتوبر المجيد فإنه كان فى وحدات الصاعقة، فكان من ضمن التخطيط التعبوي التكتيكي التى نفذت، كانت وحدته تتواجد بمنطقة العامرية وصدرت حينها أوامر بالأنتقال إلى منطقة الزعفرانة وتم تدريبهم بدوريبات وأشكال معينة، مؤكدا أن توقيت بدء الحرب هو أحد الأسرار الكبيرة، وهى أحد وسائل النجاح لحرب أكتوبر، وبالفعل تم نقل الضباط فى شهر أكتوبر إلى منطقة الزعفرانة وتم تكرير خطة النقل أيضا فى شهر أبريل ، ثم تم نقلهخمم إلى زعفرانة في شهر أكتوبر مرة اخري، مضيفا أن العدو الأسرائيلي أعتبر عملية التنقل للوحدات مرات عديدة ماهى إلا مناورات، ولم يتخيل لهم الحرب، فالعدو تعود ان شهر أبريل وشهر أكتوبر يتم نقلهم بالشكل الطبيعي، وهذا أيضا من ضمن الخداعات للعدو الأسرائيلي.


 

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