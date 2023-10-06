ممرضة تحت الحصار.. قصة سيدة أنقذت الضباط خلال مواجهة السويس| شاهد

روت السيدة الممرضة سيدة الكمشوشى صاحبة شعار "ممرضة تحت الحصار" تفاصيل مرت عليها بمحافظة السويس ، فقد تخرجت من قسم التمريض بمنوف، وتم استلامها جواب من شبين لاستلام قرارالتعين ممرضة بمستشفي بالسويس فى 10/ 1971، وكانت حينها فى شبابها وكان عمرها 19 عاما فقط، ونظام عملهم كان عبارة عن 15 يوم إجازة و15 يوم عمل، مضيفة أن ال 15 يوم عمل فكانت تنزل بأستمراة للدخول للبلد أوالخروج منها.

وتم استدعاؤها للعمل فى السويس، وقد رأت أثناء سفرها للسويس أعداد وأسراب كثيرة من الطيور تحلق فى السماء وعلى الجبال، وعندما وصلت لعملها بالمستشفي لاقت الجيش المصري أمام المستشفي فى حالات حرجة، وعندما تسألت عن إصابات شباب الجيش المصري فكانت هى قيام حرب أكتوبر، مؤكده انها قامت بتركيب كيس دم لأحد ضباط الحرب، ولن تتخلى عن تركيب ونقل كيس الدم للجندي المصاب بالحرب وأصرت على تركيبه بنفسها رغم الظروف الصعبة من حولها، مضيفة أن شظايا الحرب كانت تتدافع من داخل فتحات المستشفي، ورغم خوف الضابط المصاب على رحيلها خوفا عليها ، إلا أنها أصرت على نقل الدم له بنفسها ولم تخف من هول الموقف.

تم تحطيم أخطر 7 دبابات إسرائيلية من قبل الضباط المصريين البواسل

وكشفت الكمشوشي، أنه فى يوم 24/ 10 تم دخول 4 دبابات إسرائيلين، وتم تحطيم 7 أخطر دبابات إسرائيلية من قبل الجنود البواسل بالحرب ، فهناك الكثير من الضباط المرضي التى تحسنت حالتهم ولكن الكثير منهم يعانون من حالة مرضية صعبة مع أرتفاع أعداد المصابين، وقام أحد الضباط المصريين بتدمير دبابتين إسرائليتين، رغم أنه هذا الضابط كان يعانى من بتر في رجليه الأثنتين، وقام باقي الضباط المصابين الاخريين بتدمير الخمسة دبابات الإسرائليين الأخرين.



