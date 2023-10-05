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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في ذكرى انتصارات أكتوبر.. رئيس جامعة العريش يهنى الرئيس السيسي

رءيس جامعة العريش
رءيس جامعة العريش يشارك في احتفالات نصر أكتوبر

قدم  الدكتور رئيس جامعة العريش،  محافظة شمال سيناء  تهنئته باسم أهالي سيناء إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى القوات المسلحة، وشعب مصر بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، كما قدم التهنئة لأهالي سيناء وعلى رأسهم المشايخ والمجاهدين الذين كان لهم دور كبير في تحرير الأرض.

 

عظمة الشعب المصري:


أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، محافظة شمال سيناء،  على أن ذكرى السادس من أكتوبر ستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر، ودرسًا من دروس البطولة الوطنية وتجسيد إرادة النصر ورفض الهزيمة، وترجمة لدراسة العدو والأخذ بسبل العلم والمعرفة والتخطيط والإدارة واحتضان المجتمع لمؤسسته العسكرية، في ملحمة رائعة تؤكد على عظمه الشعب المصري من أجل الحفاظ على تراب وكرامة الوطن.


هذا وسوف تقيم الجامعة إحتفالية كبيرة تخليدا لذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة ،و تكريم قيادات القوات المسلحة و أبطال حرب أكتوبر المجيدة ، يوم الاحد الموافق 8  أكتوبر ، بمقر الحرم الجامعي الساعه العاشرة صباحًا.
 

وقد شارك الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، اليوم، الخميس، في مراسم الاحتفال بوضع إكليل من الزهور على النُصب التذكاري لقبر الجندي المجهول للمحافظة، احتفالًا بالذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيد.

 

حيث تم وضع اكليل الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول في ساحة الشهداء بمدينة العريش، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء  ، وسط عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد . 

 

 

 

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محافظ شمال سيناء يستقبل القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية للتهنئة بذكري انتصارات أكتوبر

العريش جامعه انتصارات أكتوبر السيسي

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