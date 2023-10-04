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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

100 مليون شجرة واتحضر للأخضر|مستقبل وطن بشمال سيناء يشارك بمبادرة «في حب مصر»

المشاركة في مبادرة
المشاركة في مبادرة في حب مصر

شاركت أمانة البيئة والطاقة بحزب مستقبل وطن أمانة شمال سيناء، بقيادة المهندسة رضوى سامي شاهين بمبادرة "في حب مصر"، بالتزامن مع احتفالات ذكرى اليوبيل الذهبي لإنتصارات أكتوبر المجيدة بالتعاون فرع جهاز شئون البيئة رئاسة مجلس الوزراء وعدد من المؤسسات الأهلية.

 

المبادرة تحت رعاية  الدكتورة ياسمين فؤاد  وزيرة البيئة،  واللواء الدكتور  محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

تأتي المبادرة دعماً لتوجه القيادة السياسية في الحد من تأثير الانبعاثات الكربونية وتنفيذاً لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية.

المدارس :

تهدف المبادرة تشجير عدد من المدارس والأحياء السكنية ومحاور الطرق الرئيسية والفرعية بشتلات الزينة وتستمر حتى 6 اكتوبر الجاري 2023م.

تشمل المبادرة  ندوات لرفع الوعى البيئي لدي المواطنين، وتأتي ضمن  مبادرات رئيس الجمهورية 100 مليون شجرة واتحضر للأخضر بمدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد.

 

 

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