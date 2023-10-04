الإعلان عن المشروعات الخضراء الذكية الفائزة في شمال وجنوب سيناء

أعلنت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عن أسماء المشروعات الخضراء الذكية في محافظتي شمال وجنوب سيناء، خلال الحفل الذي أقيم بقاعة المؤتمرات في ديوان عام محافظة جنوب سيناء بمدينة الطور، بحضور اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، نائبا عن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء أحمد الاسكندراني، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس حسن العلاقمي منسق المبادرة في شمال سيناء.

المبادرات الوطنية:



وقال اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تعد أحد المبادرات الوطنية المهمة التي تأتي في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء في مصر.



أضاف الغندور، أن عدد المشروعات الفائزة من محافظة شمال سيناء يبلغ 17 مشروعًا من فئة المشروعات كبيرة الحجم، فئة المشروعات المتوسطة، فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، وفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.



وأضاف اللواء أحمد الاسكندراني، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء أن عدد المشروعات الفائزة من محافظة جنوب سيناء يبلغ 12 مشروعًا من مختلف الفئات.



وقال المهندس حسن العلاقمي منسق المبادرة في شمال سيناء، إن تكريم أصحاب المشروعات الفائزة بشهادات التقدير والمبالغ المالية، وذلك في حضور ممثل عن وزارة التنمية المحلية.