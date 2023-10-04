عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعلان الفائزين بمسابقة أفضل الأكلات الشعبية في سيناء

اختيار أفضل الأكلات
اختيار أفضل الأكلات الشعبية في سيناء

اختارت لجنة التحكيم  بمهرجان سيناء الأول للزيتون المقام بمدينة العري، الأطباق الفائزة فى مسابقة أفضل الأكلات الشعبية  في سيناء.. حيث يقام المهرجان خلال الفترة من أول أكتوبر حتى 5 أكتوبر الجاري، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة ،واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة المحافظ.ومحمد حسن درغام رئيس المهرجان.

 

عيش البوتشا

وضمت لجنة التحكيم  عبد العزيز غالي رئيسا،  وعضوية الشيف عبير هشام والشيف محمد محمود، حيث  أسفرت عن فوز كل من: 

الفائر الأول الامير هندى بطبقى عيش البوتشا المعجون بالزيتون والجرادة وزيت الزيتون،  وطبق مكدوس الزيتون بالجوز "عين الجمل". 

والفائز الثاني  انشراح الشريف بطبق سمبوكسات العجة المصرية.
والفائز الثالث لميس سعيد بطبق المقلوبه مع سلاطه الجرن العرايشى.

وفي نفس السياق .. تقدم لمسابقة ملكة جمال الزيتون 350 طفلة ويجري إجراء الاختبارات للمتقدمات لاختيار 3 فائزات. 

يأتي المهرجان  في إطار سياسة دعم بترول مصر الأخضر، تلبية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبني مشروع زراعة 100 مليون شجرة زيتون في مصر، ودعم منظومة التصنيع الغذائي  ونشر ثقافة استخدام زيت الزيتون على مائدة طعام الأسرة  المصرية .

و استكمالا لمبادرة عودة شجرة الزيتون الي جذورها ، واحياء التراث السيناوي الاصيل بكل عناصره الاجتماعية والثقافية وذكرياتها الجميلة . 

txt

شمال سيناء تستقبل أكبر قافلة طبية لخدمة المواطنين

 

 

سيناء الاكلات الشعبية مسابقة أفضل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شرط واحد.. الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لحل أزمة كهربا وديا

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

المدير الفني السابق لأكاديمية برشلونة يطالب بمعاقبة مدرب الأهلي بسبب النجم الوافد

10 درجات والقاهرة في بؤرة الأمطار|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

بعد تحذيرات لمدة عامين.. تفاصيل القبض على زوجة الإخواني هشام عبدالله بتركيا |فيديو

600 جنيه شهريا.. لجنة برلمانية توافق على قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة

موعد تطبيق قرارات الحكومة بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين

انفراجة| محامي كهربا يعرض الحل.. وميدو يعلن موعد انتهاء أزمة غرامة الزمالك

ترشيحاتنا

قرار هام من السلطات المصرية بشأن الكويتيين

حازم عمر يجري الكشف الطبي الخاص بإنتخابات الرئاسة في معهد ناصر.. صور

سقوط أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

قرار عاجل من التعليم بشأن مناهج التربية الدينية الإسلامية والمسيحية لطلاب المدارس

سيمنس الألمانية: مصر ستكون السادس عالميا كأكبر نظام للسكك الحديدية عالية السرعة

بسبب بدلات نقابة الصحفيين .. بلاغ للنائب العام ضد أحمد طنطاوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرفاته صادمة..الحكم على بريطاني عمد تلويث أكل مطاعم الشارع المشهورة

أصوله تونسية|منجي الباوندي يكشف ردة فعله بعد فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء

بحب أغني.. مروة حلمي تفوز بأول ملكة جمال محجبة | شاهد

راتبه تضاعف 3 مرات في الريدز.. هذا اللاعب سبب إعادة تفكير صلاح في الرحيل للدوري السعودي

فيديو

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة |تغطية خاصة

انتشار فيروس وانقطاع الانترنت بالعالم .. ماذا سيحدث يوم 11 اكتوبر ؟!

تفاصيل أسعار الذهب والدولار اليوم | تغطية خاصة

انتشار أسماك نافقة بالأسواق | اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ