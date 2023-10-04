إعلان الفائزين بمسابقة أفضل الأكلات الشعبية في سيناء

اختارت لجنة التحكيم بمهرجان سيناء الأول للزيتون المقام بمدينة العري، الأطباق الفائزة فى مسابقة أفضل الأكلات الشعبية في سيناء.. حيث يقام المهرجان خلال الفترة من أول أكتوبر حتى 5 أكتوبر الجاري، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة ،واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة المحافظ.ومحمد حسن درغام رئيس المهرجان.

عيش البوتشا

وضمت لجنة التحكيم عبد العزيز غالي رئيسا، وعضوية الشيف عبير هشام والشيف محمد محمود، حيث أسفرت عن فوز كل من:

الفائر الأول الامير هندى بطبقى عيش البوتشا المعجون بالزيتون والجرادة وزيت الزيتون، وطبق مكدوس الزيتون بالجوز "عين الجمل".

والفائز الثاني انشراح الشريف بطبق سمبوكسات العجة المصرية.

والفائز الثالث لميس سعيد بطبق المقلوبه مع سلاطه الجرن العرايشى.

وفي نفس السياق .. تقدم لمسابقة ملكة جمال الزيتون 350 طفلة ويجري إجراء الاختبارات للمتقدمات لاختيار 3 فائزات.

يأتي المهرجان في إطار سياسة دعم بترول مصر الأخضر، تلبية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبني مشروع زراعة 100 مليون شجرة زيتون في مصر، ودعم منظومة التصنيع الغذائي ونشر ثقافة استخدام زيت الزيتون على مائدة طعام الأسرة المصرية .

و استكمالا لمبادرة عودة شجرة الزيتون الي جذورها ، واحياء التراث السيناوي الاصيل بكل عناصره الاجتماعية والثقافية وذكرياتها الجميلة .