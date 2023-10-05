عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية للتهنئة بذكري انتصارات أكتوبر

القيادات التنفيذية
القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بسيناء


 

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية وأعضاء المجموعة البرلمانية ومشايخ القبائل والعواقل ورجال الدين الإسلامي والمسيحي ، للتهنئة باليوبيل الذهبي لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

 

وذلك في حضور اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، اللواء أسامه عبد المطلب، مساعد قائد الجيش الثاني الميداني، الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، اللواء اسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، العميد وائل عبد القادر، المستشار العسكري للمحافظة، فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ وعزيز مطر، عضو مجلس النواب.

وأكد المحافظ علي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أن سيناء خُصص لها مليارات الجنيهات لتنفيذ مشروعات تنموية كبري وخدمية في شتي القطاعات، مؤكدًا علي أن شمال سيناء تشهد طفرة تنموية كبيرة في عهد السيد الرئيس.

 

351 ألف فدان :


وأضاف المحافظ أن منطقة وسط سيناء ستشهد طفرة زراعية كبيرة بعد تخصيص 5.6 مليار متر مكعب من المياه لري 351 ألف فدان، حيث سيتم وضع الية لاستغلال هذه الأراضي، لتشهد التنمية الزراعية علي أرض المحافظة طفرة غير مسبوقة.
 

وأشار المحافظ إلي أن الحكومة لا تدخر جهدًا في تنمية وتعمير سيناء، وأن توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بقيام الوزراء بزيارات متكررة الي شمال سيناء للتعرف علي المشاكل والمعوقات والعمل علي حلها علي أرض الواقع.


وجه المحافظ بتوعية أبنائنا واحفادنا بما سطره المقاتل المصري من بطولات وتضحيات خلال حرب السادس من أكتوبر، وغرس الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا.

txt

محافظ شمال سيناء يضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول بالعريش

سيناء محافظ القيادات انتصارات أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 9 محافظات منها القاهرة

خناقة بين حسين الشحات ومدرب الأهلي في مباراة إنبي .. وبيبو يتدخل

الحكومة تتحرك لمواجهة السيول.. انتقال سيارات شفط المياه من الإسكندرية والبحيرة لـ مطروح

تفاصيل مشادة حسين الشحات ومدرب الأهلي.. هل هناك عقوبة؟

سيول شديدة في مطروح وإجراءات عاجلة لتفادي تداعياتها

رفض عرض الأهلي.. تفاصيل مثيرة بمفاوضات الزمالك لتجديد عقد أحمد فتوح

سيول وطقس سيء.. ماذا يحدث في مرسى مطروح ؟

إعصار في الزمالك| صدمة بسبب لشبونة.. فتوح يحسم جدل الانضمام للأهلي.. وثنائي "الأبيض" خارج المنتخب

ترشيحاتنا

دقيقة حداد في مباريات الجولة الثالثة بالدوري لإحياء ذكرى شهداء أكتوبر

الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم مساعدات إلى أرمينيا بـ 10.4 ملايين يورو

يربط أوروبا بالشرق.. تركيا والإمارات تتفاوضان لإنشاء خط سكة حديد فوق البوسفور

الداخلية تضبط مخدرات ب4 ملايين جنيه بالإسكندرية ومطروح

عودة مدفعجي الأهلي.. فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي زامبيا والجزائر

فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لوديتي زامبيا والجزائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنظيم زيارة للملحقين العسكريين للعاصمة الإدارية ومجمع الصناعات الهندسية ووزارة الإنتاج الحربي

الناس بتسأل.. ايه اللي حصل بين نجم الأهلي والجمهور بعد مباراة إنبي؟

ثعبان يتسبب في ذعر للركاب وتوقف قطار بالهند.. ماذا حدث؟

أخيرًا كشف عنها| نجم الأهلي يتحدث عن مفاوضات الزمالك معه .. ماذا قال ؟

فيديو

من الطب إلى الوصيفة الثالثة|أول متسابقة محجبة في تاريخ مسابقة ملكات الجمال 2023

مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه بتصويت تاريخي .. ما القصة؟| فيديوجراف

حروق جلدية.. عيوب جديدة تظهر في iphone 15 pro

ضحايا إعصار درنة|فنانة شهيرة تعلن وفاة 7 من أفراد أسرتها في ليبيا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ