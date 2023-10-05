محافظ شمال سيناء يستقبل القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية للتهنئة بذكري انتصارات أكتوبر





استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية وأعضاء المجموعة البرلمانية ومشايخ القبائل والعواقل ورجال الدين الإسلامي والمسيحي ، للتهنئة باليوبيل الذهبي لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وذلك في حضور اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، اللواء أسامه عبد المطلب، مساعد قائد الجيش الثاني الميداني، الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، اللواء اسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، العميد وائل عبد القادر، المستشار العسكري للمحافظة، فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ وعزيز مطر، عضو مجلس النواب.

وأكد المحافظ علي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أن سيناء خُصص لها مليارات الجنيهات لتنفيذ مشروعات تنموية كبري وخدمية في شتي القطاعات، مؤكدًا علي أن شمال سيناء تشهد طفرة تنموية كبيرة في عهد السيد الرئيس.

351 ألف فدان :



وأضاف المحافظ أن منطقة وسط سيناء ستشهد طفرة زراعية كبيرة بعد تخصيص 5.6 مليار متر مكعب من المياه لري 351 ألف فدان، حيث سيتم وضع الية لاستغلال هذه الأراضي، لتشهد التنمية الزراعية علي أرض المحافظة طفرة غير مسبوقة.



وأشار المحافظ إلي أن الحكومة لا تدخر جهدًا في تنمية وتعمير سيناء، وأن توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بقيام الوزراء بزيارات متكررة الي شمال سيناء للتعرف علي المشاكل والمعوقات والعمل علي حلها علي أرض الواقع.



وجه المحافظ بتوعية أبنائنا واحفادنا بما سطره المقاتل المصري من بطولات وتضحيات خلال حرب السادس من أكتوبر، وغرس الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا.