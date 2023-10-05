محافظ شمال سيناء يضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول بالعريش

قام الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه أسامة عبد المطلب، مساعد قائد الجيش الثاني الميداني، وممدوح أبو زيد، مدير أمن شمال سيناء والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، بوضع إكليل الزهور علي قبر الجندي المجهول بساحة الشهداء بمدينة العريش، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وسط عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد.

يأتي ذلك في إطار الاحتفال بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

ملحمة تاريخية

وأكد المحافظ أن يوم السادس من أكتوبر يومًا عظيمًا في تاريخ مصر، حيث سطرت فيه قواتنا المسلحة ملحمة تاريخية كبيرة في تحرير أرض سيناء الحبيبة.

وأشار المحافظ ، إلي افتتاح عدد من المشروعات التنموية على مستوي مراكز ومدن المحافظة بمناسبة ذكري انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، وذلك بناء على توجيهات السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وهنأ المحافظ، أبناء مصر جميعا، وخاصة أبناء محافظة شمال سيناء بمناسبة هذا اليوم العظيم.. مقدما التحية لكل من سالت دمائهم على أرض سيناء من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين.

وثمن المحافظ، الدور الذي قام به أبناء سيناء خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، موجها التحية لهم علي ما بذلوه ويبذلونه من جهد في خدمة وطننا الغالي علي قلوبنا مصر.