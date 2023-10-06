السيسي يتقدم بالتهنئة لشعب مصر وقواته المسلحة بمناسبة ذكرى أكتوبر

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لشعب مصر وقواته المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر الخمسين والذي يعد أعظم انتصارات مصر في التاريخ الحديث.

‏‎وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "أتقدم بالتهنئة لشعب مصر وقواته المسلحة في الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، الذي يُعد أعظم انتصارات مصر في تاريخها الحديث.

‏‎تحية فخر واعتزاز لقواتنا المسلحة، رمز البسالة والتحدي، ورحم الله كل شهدائنا الذين منحونا حياتهم ليحيا الوطن.

‏‎كل عام وأنتم بخير

ونقلت هذا النبأ العاجل “إكسترا نيوز” قبل قليل.