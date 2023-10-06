الرئيس السيسي يعلن مفاجأة سارة لجميع المحافظات لمواجهة الأزمات

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لأول مرة سيكون لدينا أطقم إدارة أزمة لكل محافظة، وبالتالي نكون قادرين من خلال الغرف الاتصال المؤمن بينها، وبين مركز إدارة أزمات الدولة للتعامل مع أي أحداث بشكل يعكس قدرة الدولة.

وأضاف الرئيس خلال تفقه المراكز المتحركة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة،: "ميبقاش احنا كل الشاشات اللي قدامي عليها بيانات خاصة بالمحافظة مرافق موجود، الغاز موجود، الصحة موجود، كل من له دور في المحافظة يكون قادر على توفر البيانات وتحريك الأدوات اللازمة للإدارة".

و تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المراكز المتحركة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، معربا عن سعادته بتنظيم إدارة طوارئ بهذا التطور.

وقال الرئيس السيسي: "أكيد طبعا قائد الغرفة على مدار الـ24 ساعة يكون قادر على إدارة الأزمة، وبيتم إخطاركم طبقا لحجم الأزمة، اللي يهمني في الموضوع إن يكون عندنا غرف بجميع المحافظات يتم ربطها بشكل متكامل مع الغرفة المركزية لإدارة أزمات الدولة الموجود بالقيادة الاستراتيجية".

