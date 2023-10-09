مدبولي يشكر الرئيس السيسي على مبادرة القضاء على فيرس سي

قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تبنى مبادرة فيرس سي وعمل علي نجاحها، ثم قدم الشكر الى وزارة الصحة والسكان وكل العاملين بها في الفترة الماضية.



وأكد مدبولي، خلال الاحتفالية التي تم تنظيمها مساء اليوم، أنه لم يكن أن يتخيل أن يري هذا الإنجاز، موضحا هذا الإنجاز سار حديث العالم كله.

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، أن رحلة مصر في القضاء على فيروس سي طويلة، وهناك الكثير من المجهودات التي بذلت حتي الوصول إلى الانجاز العالمي والفريد بخلو مصر من فيروس سي.

وأضاف خلال كلمة له على هامش احتفالية حصول مصر على الشهادة الذهبية للقضاء على فيروس "سي"، أن شهادة خلو مصر من فيروس سي صناعة التاريخ مرة أخرى على أرض مصر وشهادة علي صمود الشعب المصري وإرادة القيادة السياسية للقضاء علي هذا الفيروس بخطوات ثابتة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل السيد "تيدروس أدهانوم"، مدير عام منظمة الصحة العالمية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وكبار مسئولي وقيادات المنظمة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مدير عام منظمة الصحة العالمية سلّم الرئيس شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس "سي" في مصر، مقدماً التهنئة لمصر وموضحاً أنها أصبحت الدولة الأولى في العالم التي تحصل على هذا الإشهاد، بعد تحقيقها، في زمن قياسي، قصة نجاح عالمية يحتذى بها، في التحول من كونها أعلى الدول من حيث ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس "سي" إلى أول دولة في العالم تصل لهذا المستوى المتميز في القضاء على الفيروس.

