نائبة: توجيهات الرئيس برعاية المصريين بالخارج خطوة مهمة لتعزيز الروابط الوطنية

أكدت النائبة هبة غالي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، يعكس اهتمام الدولة المصرية البالغ بأبنائها في الخارج، وحرصها على تعزيز الروابط معهم ودعمهم في مختلف دول العالم.

وأوضحت النائبة هبه غالى أن توجيهات الرئيس بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية للمصريين بالخارج، وتكثيف قنوات التواصل مع الجاليات المصرية، تمثل رؤية استراتيجية تهدف إلى تعميق الانتماء الوطني، وتعزيز دور المصريين بالخارج كشركاء أساسيين في دعم الاقتصاد الوطني وجهود التنمية.

وأضافت عضو مجلس النواب أن هذا التوجه الرئاسي يعكس إدراكًا واضحًا لأهمية الجاليات المصرية في الخارج، ودورها الحيوي في نقل صورة إيجابية عن الدولة المصرية، إلى جانب مساهماتها في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية.

وأكدت النائبة هبه غالى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بأبنائها في الخارج، سواء من خلال تطوير الخدمات المقدمة لهم، أو فتح قنوات اتصال مباشرة ومستدامة، بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجاتهم، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، إلى جانب تعزيز مشاركتهم في جهود التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

كما أكدت أن المصريين بالخارج يمثلون قوة داعمة للاقتصاد الوطني، وسفراء حقيقيين لمصر في مختلف دول العالم، لما لهم من دور مهم في نقل الصورة الحضارية للدولة المصرية وإنجازاتها في مختلف المجالات.

واختتمت النائبة هبة غالي تصريحها بالتأكيد أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تتابع باهتمام كافة الجهود المبذولة في هذا الملف، وتدعم كل ما من شأنه تعزيز الروابط مع الجاليات المصرية، وتطوير آليات التواصل بما يحقق المصلحة الوطنية العليا ويعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية.