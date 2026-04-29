وكيل إفريقية النواب يطالب بحسم أزمة معهد أورام الزقازيق ووضع جدول زمني لاستئناف العمل

شارك النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، وأمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف الشيحي.

وشارك "سليمان" في اجتماع اللجنة بدعوة من النائب الدكتور أشرف الشيحي، بشأن مناقشة طلبات الإحاطة المرتبطة بمعهد أورام الزقازيق التابع لجامعة الزقازيق.

وقال النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، إن استمرار تجميد هذا المشروع الحيوي لم يعد مقبولًا بأي حال، في ظل ما يمثله المعهد من أهمية قصوى لعلاج آلاف المرضى.

وأضاف: "رغم ما تم طرحه بشأن إجراء تقييم هندسي للمبنى الخرساني تمهيدًا لاستكمال الأعمال، إلا أن غياب رؤية تنفيذية واضحة وجدول زمني مُلزم لحسم النزاع واستئناف المشروع يعكس خللًا إداريًا جسيمًا لا يمكن تجاهله".

وطالب النائب بشكل حاسم بالانتهاء من أعمال التقييم الهندسي خلال فترة زمنية مُعلنة وملزمة، علاوة على تحديد التكلفة الإجمالية لاستكمال المشروع، مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة دون تأخير، فضلا عن تحديد المسؤوليات بدقة عن أسباب التعثر.

وأكد أن استمرار هذا الوضع دون حسم يُعد إهدارًا للمال العام وتعطيلًا غير مبرر لمرفق صحي حيوي، وهو ما يستوجب تحركًا عاجلًا وفوريًا.

وأكمل: "وفي حال استمرار حالة الجمود، سنلجأ إلى استخدام كافة الأدوات الرقابية التي كفلها الدستور واللائحة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصعيدية".

وأشار إلى أن هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل أو التسويف، وأي تأخير إضافي ستكون له تبعاته السياسية والرقابية الواضحة.