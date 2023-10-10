هاني رمزي: فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية كان فاتحة خير علينا كلنا

تحدث الفنان هاني رمزي بشأن عمل جزء ثانٍ من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، قائلا، إن الفكرة بالفعل مطروحة لكنه لم يتلق السيناريو حتى الآن.

وأضاف هاني رمزي فى مداخلة هاتفية ببرنامج تفاصيل تقديم الإعلامية نهال طايل ، والذى يذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأهم فى تقديم جزء ثاني من الفيلم ليست الأجور، ولكن الأمر يستوجب كتابة سيناريو قوي، فجميع القائمين على الفيلم فنانين ويدركوا أهمية الفن وأهمية الأعمال المقدمة ولا يهتموا برقم الأجر .

وتابع هاني رمزي ، قائلا: "وجود جزء ثان من الفيلم، يجب أن يعامل معاملة معينة؛ ليكون مُرضيا للجمهور وللفنانين القائمين عليه .

وقال هاني رمزي،: فيلم صعيدي فى الجامعة الأمريكية كان فاتحة خير علينا كلنا، وانا رحبت جدا بفكرة عمل جزء تاني منه.