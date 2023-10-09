هيمشي وهيتحاكم| إبراهيم عيسى: نتنياهو يزيد الحرب ويجعلها مدمرة من أجل الحكم

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن المقاومة الفلسطينية التي شنت عملية "طوفان الأقصى" فاجأت إسرائيل وحطمت كبريائها، موضحا أن ما حدث من عملية مقاومة؛ جرح إسرائيل التي تنتمي لحرب العصابات وليس لها علاقة بالحرب النظامية.

وأشار إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيرحل بعد تخطي هذه الأحداث، متابعًا: "نتنياهو هيتحاكم وهيرحل.. وإسرائيل لا تسكت على أخطاء حكامها.. نتنياهو سيزيد الحرب ويجعلها مدمرة؛ من أجل الحكم".



وأوضح أن حركة حماس التي تقود المقاومة الفلسطينية في الهجوم على المستوطنات الإسرائيلية من الممكن أن تفاجئنا بأشياء وخطط، مؤكدًا أنه لا بد أن يكون الأمر الآن محسوبا من ناحية التداعيات على الشعب الفلسطيني.

واختتم: "ما قامت به المقاومة الفلسطينية هو فداء ولكن لا يجب مقارنتها بحرب ونصر أكتوبر".