إبراهيم عيسى: عملية حماس ضد جنود إسرائيل مقاومة مشروعة لكن ترويع المدنيين إرهاب

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن كل ما فعلته الحركة الاسلامية أو المقاومة الفلسطينية من تواجد في كل المناطق العسكرية الاسرائيلية والمواجهات التي تمت وأسر الجنود الاسرائيليين مقاومة شرعية 100% إنما اختطاف رهائن من المدنيين أو قتلهم فالأمر هنا يختلف.

وأوضح عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن اختطاف رهائن من المدنيين أو قتل مدنيين أو جلبهم إلى غزة وترويع مدنيين اسرائيليين هو عمل ارهابي ولابد من التفريق في المشهد حتى لا تأخذنا غلبة المشاعر عن عدل الضمير والعقل.

وتابع: كل اعتداء أو ترويع لأي مدني هو ارهاب ولما حماس عملت هذه العملية اللي أوجعت اسرائيل واسقطت غرورها فده عمل نصفه بمقاومة حقيقية مكفولة ونصفه الآخر أو جزء من مشاهد فيها المدنيين طرف ده ارهاب"، مؤكدا أن اسرائيل هي أم الارهاب وتساءل: هل الحل في مواجهة ارهاب اسرائيل أن نتحول إلى إرهابيين وبكده نبقى فقدنا البوصلة وحينما نواجه الارهاب بالإرهاب تتوه الصورة.

https://www.youtube.com/live/YyzWpeDTpy0?si=wOkNSOQqzeqUemHU