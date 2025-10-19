«الخارجية»: أفريقيا تثبت رغم التحديات أنها قارة حيوية وغنية بمواردها وخاصة البشرية

قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن أفريقيا تثبت رغم التحديات أنها قارة حيوية وغنية بمواردها وخاصة البشرية.

وأوضح وزير الخارجية خلال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، أن القارة الأفريقية هي مستقبل التنمية في السنوات المقبلة، متابعًا: نؤكد أهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز السلم والأمن في القارة الإفريقية.

ولفت إلى أن البحر الأحمر يمثل جسرًا للتكامل العربي - الإفريقي، منوهاً بأن مصر أكثر دول العالم تضررًا من حالة عدم الاستقرار بالبحر الأحمر وخليج عدن.

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي والمصري تضررًا من حالة عدم الاستقرار بخليج عدن.