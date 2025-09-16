وزير الخارجية يُتابع تحضيرات النسخة الخامسة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة

اجتمع وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم، الثلاثاء، مع قطاعات وزارة الخارجية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، لمتابعة التحضيرات الجارية لعقد النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.



تم استعراض التحضيرات الموضوعية واللوجستية لعقد النسخة الخامسة من منتدى أسوان، بمشاركة إفريقية ودولية رفيعة المستوى، إلى جانب مراكز الأبحاث، ورواد الأعمال، والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.



ووجه الوزير عبد العاطي بضرورة تكثيف التنسيق بين قطاعات الوزارة والجهات المعنية لضمان التنظيم الناجح وتحقيق الاستفادة القصوى من المنتدى باعتباره أحد أهم المنتديات التي تناقش الرابط بين السلم والأمن والتنمية.



وشدد وزير الخارجية على ضرورة اتساق أجندة ومناقشات ومخرجات النسخة المقبلة من المنتدى مع أولويات القارة الإفريقية في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بالنزاعات المسلحة، والإرهاب، والأمن الغذائي، وأزمات التنمية، وتسليط الضوء على التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات وتحقيق التكامل الاقليمي والتنمية المستدامة.



وأكد وزير الخارجية أهمية أن يعكس جدول الأعمال تلك الموضوعات مع التركيز على الحلول العملية لمجابهة تحديات السلم والأمن والتنمية، فضلاً عن استغلال المنتدى للترويج للتجربة التنموية والفرص الاستثمارية المصرية، وتسليط الضوء على الخبرات والامكانات التي تتمتع بها شركات القطاع الخاص العاملة في أفريقيا بما يساهم في تعزيز التواصل مع الدول الأفريقية وتحقيق تطلعات وآمال الشعوب الإفريقية.

