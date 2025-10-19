تداول 12 ألف طن بضائع بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة بلغ11 سفينة، وتم تداول 12 ألف طن بضائع و617 شاحنة و86 سيارة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1660 راكبا.

وذكر المركز الإعلامي للهيئة- في بيان، اليوم الأحد أن حركة الواردات شملت 3 آلاف طن بضائع و245 شاحنة و26 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9 آلاف طن بضائع و(372) شاحنة و6) سيارة.

وأضاف أن ميناء سفاجا غادرته، اليوم، السفينة "ALCudia Expess"، بينما وصلت إلى الميناء السفينتان "Pelagos Express" و"الحرية"، وشهد ميناء نويبع تداول 4100 طن بضائع و255 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي: "سينا، الحسين، نيوعقبة".

