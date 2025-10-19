محافظ الجيزة يشارك في احتفالية فوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو

شارك المهندس عادل النجار محافظ الجيزة في الاحتفالية الرسمية التي أقامها الاتحاد المصري للغرف السياحية بالمتحف القومي للحضارة المصرية، احتفالاً بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وذلك بحضور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وحسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وأعرب محافظ الجيزة عن سعادته الغامرة باختيار الدكتور خالد العناني لهذا المنصب الدولي الرفيع، مؤكدًا أن هذا الفوز يمثل تكريمًا مستحقًا لشخصية مصرية متميزة تجمع بين الكفاءة العلمية والخبرة العملية، وتمتلك رؤية مستنيرة وخبرات رفيعة المستوى تُعد إضافة نوعية لمنظمة اليونسكو، كما يعكس هذا الإنجاز الوجه الحضاري والثقافي لمصر صاحبة التاريخ العريق في مجالات المعرفة والثقافة.

وأشار المحافظ إلى أن هذا الاختيار يُجسّد مكانة مصر الريادية على الساحة الدولية، ويعكس الدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية بكافة مؤسساتها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعزيز حضور مصر في المنظمات الدولية وصناعة الكوادر القادرة على تمثيل الوطن في أهم المحافل العالمية.