شركة مياه مطروح تعلن الجاهزية لاستقبال موسم الشتاء والامطار



اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، استعداداتها لاستقبال موسم الامطار بتجهيز كافة معدات الشركة .

وقامت الشركة بعرض اصطفافاً كاملاً لمعدات الطوارئ والأزمات استعداداً لموسم الشتاء المقبل 2025-2026.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور ممثلين غرفة للأزمات والكوارث بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



وشملت الجولة التفقدية معاينة جميع المعدات والآليات الثقيلة، والوقوف على خطط التدخل السريع، وآليات التعامل مع حالات الطوارئ، ونقاط الانتشار الاستراتيجية بالمحافظة.



وأكد الدكتور خالد أن الشركة تبنت استراتيجية استباقية هذا العام تشمل صيانة الشبكات، وتدريب الكوادر، وتعزيز الأسطول بمعدات حديثة، مشيراً إلى تجهيز غرف عمليات على مدار الساعة لاستقبال بلاغات المواطنين.



و أشاد أعضاء لجنة الوزارة بمستوى الجاهزية والتنظيم، معربين عن ثقتهم في قدرة الشركة على التعامل مع متطلبات الموسم الشتوي المقبل.

وأكد المتحدث الرسمي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح ،أن ما تم استعراضه اليوم هو نتاج أشهر من العمل الدؤوب والتخطيط المحكم. مشيراً إلى أن الشركة تبنت هذا العام استراتيجية "الاستباقية والوقاية" بدلاً من "رد الفعل"، حيث تم تنفيذ خطة صيانة مكثفة لجميع شبكات صرف مياه الأمطار حيث تجاوزت نسبة التطهير 90 ٪ من مدينة مرسي مطروح ، وجاري اعمال تطهير شنايش صرف مياه الأمطار بالمدن الأخري كل من مدينة الحمام والضبعة.

كما عقد الدكتور إبراهيم خالد اجتماعا مع أعضاء لجنة الأزمات والطوارئ بالشركة بمقر غرفة عمليات الأزمات، حيث أسفر الاجتماع عن إجماع على اكتمال كافة استعدادات الشركة للموسم الشتوي. وتم الاتفاق على تفعيل خطة المتابعة والتقييم المستمر، وتكثيف جولات الرصد الميداني، مع التأكيد على تنسيق كافة الجهود لضمان تحقيق أعلى معدلات الأمان والكفاءة في التعامل مع أي طوارئ خلال فصل الشتاء.