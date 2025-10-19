قمة نارية في أنفيلد.. ليفربول يصطدم بمانشستر يونايتد.. وصلاح في مهمة خاصة

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم قمة نارية مساء اليوم، الأحد، على ملعب "أنفيلد"، حيث يصطدم ليفربول بمانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

يدخل ليفربول المواجهة محتلاً وصافة الترتيب برصيد 15 نقطة، جمعها من خمسة انتصارات مقابل هزيمتين، ويطمح لاستعادة صدارة البريميرليج من أرسنال بعد فترة التوقف الدولي.

ويسعى ليفربول حامل اللقب إلى استعادة توازنه بعد ثلاث هزائم متتالية في مختلف البطولات أفقدته الصدارة بفارق نقطة عن أرسنال (16 مقابل 15)، بينما يتطلع فريق "الشياطين الحمر" بقيادة البرتغالي روبن أموريم إلى تحقيق انتصار نادر خارج الديار.

ويقود النجم المصري محمد صلاح هجوم الريدز في اللقاء، وهو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 16 هدفًا، ويسعى لمواصلة تألقه أمام خصمه المفضل.

في المقابل، يحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر برصيد 10 نقاط، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تعيده إلى دائرة المنافسة بعد بداية متذبذبة، خاصة أنه يدخل اللقاء منتشيًا بفوز مهم على سندرلاند ويتطلع للبناء عليه في هذه المواجهة القوية.

ويعتمد ليفربول على سجله المميز أمام مانشستر يونايتد، إذ خسر مباراة واحدة فقط في آخر 14 مواجهة بينهما في الدوري الإنجليزي، ما يمنحه دفعة معنوية قوية قبل هذه القمة المنتظرة.