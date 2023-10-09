الحرامي مبيعرفش ينام..تامر أمين ينفعل علي الهواء بسبب غزة ويوجه رسالة لإسرائيل

قال، الإعلامى تامر أمين، إن فى هذه اللحظات تشهد غزة فصف عنيف ومدمر وضاري ووحشي، وهذا ما كان متوقع منذ طوفان الأقصي أو منذ أن قامت حركة حماس بالقصف يوم 7 أكتوبر على المستوطنات الإسرائيلية، ولا أحد كان يتوقع أن يتم الأنتقام من الجانب الأسرائيلي ومحاولاتها للثأر، فهو ثأر لكرامة إسرائيل التى اهتزت كثيرا ولهيبة إسرائيل التى تلاشت،ولثقة إسرائيل فى حماية مواطنيها، واليوم هو محاولة إسرائيل لرد الأعتبار ومحاولة لأسترداد كرامتها. بمحاولاتها لأستخدام أقصي درجات العنف والبطش تجاه قطاع غزة.



وأكمل، أمين خلال برنامج خر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن إسرائيل لا تفرق بين النمطقة السكنية ولا مستشفي ولا معسكر قائلا:" كله عندها عاطل فى باطل ".

ووجه أمين رسالة للشعب الفلسطينى : “ الله غالب وقادر”. ورسالة للشعب الإسرائيلي:" الحرامي مبيعرفش ينام وهو سارق سريقة".

الظلم يؤدى للأنفجار

وتابع أمين: " هو دة الظلم الذي يؤدى للأنفجار" وعلق قائلا:" بالظلم تفني وتنهار الأمم".



