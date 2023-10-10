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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الجيزة يتفقد مدارس الحوامدية وأبو النمرس والبدرشين للوقوف على انتظام العملية التعليمية

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة تفقدية صباح اليوم، الثلاثاء، لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالعام الدراسي الجديد، وذلك في عدد من المدارس بمراكز البدرشين وأبو النمرس والحوامدية. 

شملت جولة محافظ الجيزة مدارس بنك أبو ظبي الإعدادية بنين، والسلام الابتدائية، ومدرسة أمل منيل شيحة للصم وضعاف السمع التابعة لإدارة أبو النمرس التعليمية، ومدارس يوسف محمود يوسف الابتدائية، والحوامدية الثانوية بنات التابعين لإدارة الحوامدية التعليمية، ومدارس الشهيد عاطف الإسلامبولي الإعدادية بنين، ومجمع مدارس ميت رهينة بإدارة البدرشين التعليمية، للتأكد من عدم وجود أي معوقات وتوافر جميع عناصر السلامة والأمان للطلاب وانتظام العملية التعليمية.

وحرص محافظ الجيزة خلال جولته على تفقد الفصول الدراسية للوقوف على المناهج التعليمية المقدمة للطلاب، وكذلك مستوى الكثافات الطلابية داخل الفصول والتأكد من تسليم الكتب الدراسية للطلبة.

واطلع محافظ الجيزة على دفتر التكليفات وجدول الإشراف اليومي للوقوف على مدى توزيع المشرفين على الأدوار. 

وشدد على مديري المدارس والمشرفين بمراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم واستخدام جميع السلالم مع تواجد المشرفين بكل دور للحفاظ على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب مع عمل الصيانات اللازمة داخل المدارس أول بأول.

وشهد المحافظ أحد الأنشطة الطلابية داخل فصول المدارس حول انتصارات أكتوبر، مشيراً إلى أهمية توعية الطلاب ببطولات القوات المسلحة خلال حرب 6 أكتوبر، وتنمية وعيهم لزيادة روح الانتماء لديهم، إلى جانب تخصيص حصة دراسية للحديث مع الطلاب لشرح مجهودات الدولة الخاصة بالمشروعات القومية وجهود التنمية والاستماع لاستفساراتهم والرد عليها.  

كما شهد محافظ الجيزة حصة التربية الرياضية بمدرسة الشهيد النقيب نصر عبد الحكيم القاسم الثانوية المشتركة بمجمع مدارس ميت رهينة بالبدرشين، مشدداً على ضرورة توعية الطلاب باتباع إجراءات السلامة والأمان عند الدخول والخروج حفاظا على سلامتهم.

وطالب محافظ الجيزة بتنظيم مجموعات الدعم المدرسي للطلاب لمنع الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية غير المرخصة ولتخفيف الاعباء المادية على أولياء الأمور.

وأعرب عن سعادته البالغة خلال حديثة مع الطلاب لوعيهم بحجم المشروعات القومية وجهود التنمية التي تشهدها الدولة المصرية في جميع القطاعات، والتي منها المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري وخطة الدولة في القضاء على العشوائيات وإنشاء منظومة طرق دولية، إلى جانب إعلان منظمة الصحة العالمية عن خلو مصر من فيروس سى لتصبح أول بلد يحصل على "المستوى الذهبي" في مسار القضاء على التهاب الكبد C وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

كما تابع اللواء أحمد راشد خلال جولته حملات تطعيم الأطفال ضد مرض الالتهاب السحائي بمدرستا بنك أبو ظبي الإعدادية بنين بأبو النمرس والشهيد صالح فخري الإعدادية بنات بمجمع مدارس ميت رهينة بالبدرشين.

كما حرص على تفقد غرفة الزائرة الصحية والصحة المدرسية للتأكد من توافر المستلزمات والإسعافات الطبية اللازمة.

ووجه محافظ الجيزة خلال تفقده مدرسة الشهيد عاطف الإسلامبولي الإعدادية بضرورة تطوير ملعب المدرسة بالنخيل الصناعي وتجهيزه ليكون متنفسا للطلبة مع تقليم الأشجار الموجودة بالمدرسة واستكمال الصيانات اللازمة بها.

كما حرص محافظ الجيزة على تفقد دورات المياه بجميع المدارس خلال زيارته للتأكد من مراعاة أعمال النظافة العامة بها.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ محمد نور، السكرتير المساعد، والنائب عصام هلال عفيفي وأشرف سلومة، مديرية التربية والتعليم، والدكتور سامح العشماوي، مدير مديرية الشئون الصحية، والمهندس عبد الناصر سعد الله، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش، ومبروك البيومي، رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، وهاني السيسي، رئيس مدينة الحوامدية، ومحمود زين، رئيس مركز ومدينة البدرشين.

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