مصر أبلغت واشنطن رفضها لمخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

رفضت مصر، مخطط تهجير المواطنين الذين يتعرضون لقصف قوات الإحتلال الإسرائيلي، المخطط الذي يحاول الاحتلال فرضه من تهجير الفلسطينيين من غزة إلي الأراضي المصرية بسيناء.

أبلغت السلطات المصرية، الإدارة الأمريكية في واشنطن رفضها القاطع لمثل هذا المخطط.

جاء ذلك الرفض من الحكومة المصرية بعد التحذير الذي وجهته إسرائيل للفلسطينيين بضرورة مغادرة شمال غزة قبل الهجوم البري المتوقع بعد أن انتقدت الأمم المتحدة الإنذار الأخير لأكثر من مليون شخص.

أثارت هذه الخطوة رد فعل عنيف من الأمم المتحدة، التي حذرت من أنه "من المستحيل" أن تتم هذه الحركة الجماعية للأشخاص خلال ما قالت إنها مهلة 24 ساعة "دون عواقب إنسانية مدمرة".