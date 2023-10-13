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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تدعم تهجير سكان غزة.. وسفير سابق: التأييد لكل ما يفعله الاحتلال ضد العدالة

صدى البلد

دافع وزير الدفاع البريطاني،غرانت شابس، عن التحذير الذي وجهته إسرائيل للفلسطينيين بضرورة مغادرة شمال غزة قبل الهجوم البري المتوقع؛ بعد أن انتقدت الأمم المتحدة الإنذار الأخير لأكثر من مليون شخص.

وقال غرانت شابس، يوم الجمعة، وفلقا لـ"فاينانشال تايمز"، إن بريطانيا تؤيد التحذير المسبق بينما تحشد إسرائيل مئات الآلاف من القوات على حدود القطاع، مضيفا أن المقاومة الفلسطينية، قتل مقاتلوها ما لا يقل عن 1200 في هجومهم. 

وجاءت تصريحاته لـ"بي بي سي"؛ بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء لسكان مدينة غزة وضواحيها "من أجل سلامتهم وحمايتهم". 

وأثارت هذه الخطوة رد فعل عنيف من الأمم المتحدة، التي حذرت من أنه "من المستحيل" أن تتم هذه الحركة الجماعية للأشخاص خلال ما قالت إنها مهلة 24 ساعة "دون عواقب إنسانية مدمرة". 

وقال غرانت شابس، وزير الدفاع البريطاني، إن بريطانيا تعتقد أن لإسرائيل "الحق في التعامل مع حماس"، لكنه أضاف: "لقد أوضحنا لإسرائيل أنها، بالطبع، بحاجة إلى التصرف في إطار القانون الدولي وأن تكون متناسبة". 

وردا على سؤال حول كيف تتوقع حكومة المملكة المتحدة من كبار السن والمرضى والمعاقين أو في المستشفى أن يخرجوا من شمال غزة في غضون 24 ساعة، أجاب شابس: "عندما دخلت حماس، في الاتجاه المعاكس، لم يكن هناك أي من هذه الخيارات، لقد ذهبوا لقتل الناس فقط. 

وانتقد السير ريتشارد دالتون، سفير المملكة المتحدة السابق لدى إيران وليبيا، الدعم القوي الذي تقدمه حكومة المملكة المتحدة لإسرائيل. وقال لراديو تايمز: أجد تأييد الحكومة البريطانية التلقائي لكل ما تفعله إسرائيل فاحشا وابتعادا عن المواقف السابقة التي سعينا فيها إلى بعض العدالة في هذه المواقف المروعة. 

وحضر سوناك اليوم الجمعة اجتماعًا لقوة التدخل السريع المشتركة، وهي شراكة دفاعية مكونة من 10 دول بقيادة المملكة المتحدة، في جزيرة جوتلاند في بحر البلطيق.

وفي خطابه أمام زملائه القادة، تعهد سوناك بتقديم "دعمه الكامل" لإسرائيل وقال: "أعتقد أنه من المهم بالنسبة لنا أن نقول إننا جميعا غاضبون من الهجمات الإرهابية التي وقعت في إسرائيل، سنقف إلى جانب إسرائيل في هذه اللحظة.

وزير الدفاع البريطاني مليون شخص الأمم المتحدة شمال غزة

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