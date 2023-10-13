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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يكتسح الطيران بدوري مرتبط سيدات السلة

صدى البلد

اكتسح الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني طارق خيري، نظيره الطيران بنتيجة 99-31، بالجولة الثانية من الدورة المجمعة الثانية للمجموعة الأولى من دوري المرتبط للموسم الحالي 2023-2024.

وسيطر المارد الأحمر على مجريات المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على صالة نادي سموحة بالإسكندرية.

وجاءت نتائج الفترات جميعها من نصيب سيدات الشياطين الحمر وكانت كالتالي: "33-4، 51-8، 72-15، 99-31".

ومن المقرر، أن تختتم سيدات القلعة الحمراء لقاءتهن بالمجموعة غدًا أمام نظيرتهن من مصر للتأمين، فيما يلعب الطيران مع نظيره الأولمبي.

الجدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب تفوقه على نظيره سبورتنج السكندري في اللقاء الذي أقيم على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي.

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