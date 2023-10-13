بعد مطالبة الغزاوية بالتوجه نحو حدود مصر| إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى سيناء

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تحذيرا لمواطنيها بعدم التوجه إلى شمال سيناء.

وقالت وسائل إعلام عبرية، أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي رفع مستوى التحذير من السفر إلى جنزب سيناء والأردن إلى المستوى الثالث، ودعا الإسرائيليين إلى تجنب السفر غير الضروري إلى هذه المناطق.

وزعمت إذاعة "كان" العبرية، أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب دعوات حماس لإيذاء الإسرائيليين واليهود في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت أن السلطات الإسرائيلية رفعت مستوى التحذير في شمال سيناء، إلى المستوى الرابع.

ويأتي التحذير الإسرائيلي بشأن شمال سيناء المتاخمة للحدود الجنوبية لقطاع غزة، بعد ساعات قليلة من تحذير جيش الاحتلال للفلسطينيين الموجودين في شمال القطاع، بضرورة النزوح إلى جنوبه قرب الحدود المصرية.

وعلى الرغم من انصياع عدد من الفلسطينيين للتحذير الإسرائيلي، خوفا على حياتهم من بطش الاحتلال، إلا أنهم لم يسلموا من آلة القتل الغاشمة حيث استهدف الاحتلال ثلاثة قوافل للنازحين الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى الجنوب، وأوقع حوالي 70 شهديا أغلبهم من النساء والأطفال.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بتدوينة على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا): " يدعو جيش الدفاع الإسرائيلي كافة سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة، وفق ما يظهر في الخارطة".

وحذرت القاهرة في بيان صادر من وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال ٢٤ ساعة والتوجه جنوباً.

وأكدت مصر بحسب بيان الخارجية، على أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

وطالبت مصر، الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية، لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وأوضح البيان أنه على ضوء ما هو مقرر من إحاطة الأمم المتحدة لمجلس الأمن يوم الجمعة بشأن هذا التطور الخطير، طالبت مصر مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئوليته لوقف هذا الإجراء.

ودعت مصر الأمم المتحدة، والأطراف الفاعلة دولياً إلى التدخل للحيلولة دون المزيد من التصعيد غير محسوب العواقب في قطاع غزة.

من جهتها طلبت حركة "حماس" من الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة، عدم مغادرة منازلهم، بحسب بيان أرسلته إلى المؤسسات الإعلامية، صباح الجمعة، متهمة إسرائيل بالانخراط في "حرب نفسية"، من خلال إرسال رسائل تطلب من المدنيين الفلسطينيين، وموظفي المنظمات الدولية الإخلاء إلى جنوب القطاع.

وزعم منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي قائلا: "نحن نفهم ما يحاولون القيام به، إنهم يحاولون تجنيب المدنيين الأذى وإعطائهم تحذيراً عادلاً لكن الآن الأمر صعب، هناك مليون شخص وهذه منطقة تشهد كثافة سكانية، إنها بالفعل منطقة قتال لذا لا أعتقد أن أحداً يقلل من شأن التحدي هنا في إجراء عملية الإخلاء"، بحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن".

وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى "أي مدني يتأذى"، وتابع: "من الواضح، كلما زاد الوقت الذي يُمنح الناس كان ذلك أفضل، ولكنني سأترك الجيش الإسرائيلي يتحدث معهم حول الأوامر التي يعطونها في العمليات التي يقومون بها ويخططون لها".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تواصل الدعوة إلى توفير ممر آمن للخروج من غزة، وتواصل "المحادثات الحثيثة" مع المسؤولين الإسرائيليين والمصريين، لكن الممر لا يزال مغلقا في الوقت الراهن.

يأتي ذلك بعد أسبوع من المواجهات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة بعدما أطلقت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، وردت قوات الاحتلال بقصف عنيف على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 1799 فلسطيني بينهم 583 طفلا إلى جانب اتخاذ إجراءات تعسفية على رأسها قطع الكهرباء والمياه والوقود ما تسبب في أزمة إنسانية مروعة في قطاع غزة.