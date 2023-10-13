أخيرا.. مراسلة شبكة سي إن إن تعتذر عن الترويج للأكاذيب الإسرائيلية

اعتذرت الإعلامية والمراسلة الصحفية في شبكة سي أن أن، سارة سيدنر، على حسابها الشخصي علي موقع أكس/تويتر، عن ترويجها ونشرها الرواية التي تبناها الاحتلال الإسرائيلي من أن افراد المقاومة الفلسطينية قت..لوا طفلا رضيعا.

وكتبت مراسلة السي أن أن، بالأمس قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه تأكد من قيام حماس بق..طع رؤوس الأطفال والرضع بينما كنا على الهواء مباشرة. وتقول الحكومة الإسرائيلية اليوم إنها لا تستطيع تأكيد ق..طع رؤوس الأطفال. كنت بحاجة إلى أن أكون أكثر حذراً في كلماتي وأنا آسف.

كانت الرواية الإسرائيلية تقول أن قوات الاحتلال عثرت على أطفال رضع وصغار "مقط..وعة الرأس" في عزة بجنوب إسرائيل بعد هجمات حماس في الكيبوتس خلال عطلة نهاية الأسبوع، حسبما قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي.

جدير بالذكر أن الرئيس بايدن لم يتحقق من صدق الرواية الإسرائيلية قبل أن يندد بها ويستخدمها في أحد كلماته.