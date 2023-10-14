48 ساعة.. أوسوريو يستغل فترة الراحة ويطير خارج القاهرة

أعلن عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك عن سفر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني إلى لندن لقضاء فترة إجازة قصيرة مستغلا حصول الفريق على راحة لمدة 48 ساعة.



وأشار مدير الكرة إلى أن المدير الفني سيعود إلى القاهرة عقب انتهاء الراحة لقيادة التدريبات بصورة طبيعية استعدادا للقاء سموحة في الدوري.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة.

ويحصل اللاعبون على راحة من التدريبات الجماعية يومي السبت والأحد، على أن يستأنف الفريق مرانه يوم الاثنين المقبل، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.