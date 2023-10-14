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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية تضاعف المساعدات الإنسانية لغزة 3 مرات لتصل 75 مليون يورو

صدى البلد

أكدت المفوضية الأوروبية في بيان لها اليوم، أنها ستضاعف على الفور المساعدات الإنسانية لغزة ثلاث مرات لتصل إلى أكثر من 75 مليون يورو. 

 

تحدثت الرئيسة أورسولا فون دير لاين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بعد ظهر اليوم، في سياق اتصالاتها المستمرة مع القادة الإقليميين.

 

وبعد هذه المكالمة، قالت: ستعمل المفوضية على الفور على زيادة حجم المساعدات الإنسانية الحالية المتوقعة لغزة بمقدار 50 مليون يورو. وبذلك يصل المبلغ الإجمالي إلى أكثر من 75 مليون يورو.

 

وأضافت أورسولا فون دير لاين: سنواصل تعاوننا الوثيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها لضمان وصول هذه المساعدات إلى المحتاجين في قطاع غزة. 

 

تؤيد اللجنة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مع الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي. ونحن نعمل بجد لضمان تقديم الدعم للمدنيين الأبرياء في غزة في هذا السياق.

 

وقال المفوض جانيز لينارتشيتش، مفوض إدارة الأزمات: "إن اللجنة تبذل كل ما في وسعها لتوفير الدعم الإنساني للمدنيين في قطاع غزة. إن مضاعفة المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى ثلاثة أضعاف ستساعد على ضمان تزويد المدنيين في غزة بالضروريات الأساسية المطلوبة. ومن الضروري ضمان الوصول الآمن وغير المقيد للمساعدات الإنسانية.

 

قوافل تنطلق لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة لدولة فلسطين الشقيقة، انطلقت صباح  اليوم القوافل الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة، والتي تضم قرابة 106  قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية وأكثر من 300 ألف علبة أدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الملابس والاحتياجات اللازمة، يرافقها طاقم طبي من كافة التخصصات كمحاولة لتخفيف الأوضاع على الشعب الفلسطيني جراء الاعتداء الإسرائيلي وسقوط العديد من الضحايا والمصابين.

 

يأتي ذلك بالتزامن مع تدشين كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم أكبر حملة للتبرع بالدم في تاريخ الإنسانية تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بكافة محافظات الجمهورية.

 

تجدر الإشارة إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد أعرب عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف بقطاع غزة وهو ما يهدد السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان مؤكداً على تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

المفوضية الأوروبية المساعدات الانسانية غزة 75 مليون يورو

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