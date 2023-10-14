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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غدر إسرائيل بمدنيي غزة.. الفلسطينيون يخشون مغادرة منازلهم بعد قصف الاحتلال للطرق الآمنة

صدى البلد

تعرضت قافلة من المركبات تحمل مدنيين فارين في غزة لضربة جوية قاتلة، حينما كانت تسير على أحد الطريقين اللذين حددهما الجيش الإسرائيلي على أنهما "طرق آمنة" إلى النصف الجنوبي من القطاع، وفقًا لما نشرته صحيفة الجارديان.

 

وأسفر التفجير الذي وقع بعد ظهر يوم الجمعة في مدينة غزة، عن مقتل 70 شخصا بينهم أطفال، على طريق صلاح الدين، وهو طريق رئيسي في القطاع، الذي يسكنه 2.3 مليون شخص محاصرين.

 

استخدمت وكالة أبحاث مقرها لندن، ووحدة التحقيقات الشريكة لها في منظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، الصور الجوية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد الموقع الجغرافي لموقع الضربة، ومشاركة النتائج التي توصلت إليها مع صحيفة الجارديان. كما توصلت وحدة التحقق في بي بي سي إلى نفس النتيجة.

 

يظهر مقطع فيديو وصور لآثار الهجوم 12 جثة، معظمهم من النساء والأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم عامين، والعديد من المركبات المتضررة.

 

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 70 شخصا قتـ لوا على الطريق الذي كان مكتظا بحركة المرور بينما حاول الفلسطينيون الالتزام بالأوامر الإسرائيلية التي صدرت في وقت مبكر من يوم الجمعة بإخلاء النصف الشمالي من غزة.

 

في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، حدد الجيش الإسرائيلي نفس الطريق بالضبط في رسم بياني باعتباره الطريق الآمن لاتباع توجيهات الإخلاء الإسرائيلية لحوالي نصف سكان القطاع للسفر جنوب نهر غزة، الذي يقع جنوب غزة مباشرة.

 

إن الأطر الزمنية المتضاربة للمرور الآمن التي أعلنها الجيش الإسرائيلي، وقصف طريق صلاح الدين، الذي يُفترض أنه طريق آمن، دفعت العديد من الأشخاص الذين ما زالوا في شمال غزة إلى الاعتقاد بأن مغادرة منازلهم ليست آمنة.

 

رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على تفاصيل الحادث الذي وقع يوم الجمعة. وجاء في البيان: إن جيش الدفاع الإسرائيلي يتبع القانون الدولي ويتخذ الاحتياطات الممكنة للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، بما في ذلك الإجراءات المحددة التي تم اتخاذها أمس واليوم لحث المدنيين على الانتقال نحو جنوب غزة. 

 

قال حازم العنزي، مدير دار مبرة الرحمة للأيتام وسط مدينة غزة، إنه لا يستطيع نقل الأطفال الذين يعتني بهم حتى لو كان ذلك آمنا. وقال عندما تم الاتصال به عبر الهاتف: "لدينا 27 طفلاً يعيشون هنا، تسعة منهم أقل من 10 سنوات. عادة لدينا 25 موظفًا، ولكن ليس هناك سوى أنا وموظف رعاية آخر في الوقت الحالي بسبب الوضع".

 

منذ ذلك الحين، حدد الجيش الإسرائيلي طريق صلاح الدين والطريق الساحلي السريع للقطاع كطرق آمنة للناس للانتقال إلى مواقع جنوب النهر. وتم نشر الرسالة في المزيد من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل النصية التي تم إرسالها إلى الناس في غزة، والمنشورات التي تم إسقاطها عبر القطاع جوا في وقت مبكر من يوم السبت. وحذرت الأمم المتحدة من أن أمر الفرار الجماعي من المستحيل تنفيذه بسرعة.

 

لقد تسببت الغارات الجوية بالفعل في حدوث كارثة إنسانية، ومن المرجح إراقة المزيد من الدماء في أعقاب الغزو البري.

مدنيين ضربة جوية قاتلة إذاعة الجيش الاسرائيلي طرق آمنة

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