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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يبيد مدنييّ غزة جوعًا وعطشًا .. لا طعام ولا ماء ولا نوم

صدى البلد

في خان يونس، المدينة الرئيسية بجنوب غزة، وقفت حشود من النازحين من الشمال في الشوارع يوم السبت خارج المدارس والمستشفيات ومنازل الأصدقاء الذين استقبلوهم، في انتظار وصول شاحنة المياه بزجاجاتهم الفارغة وفقا لما نقلته نيويورك تايمز.

عندما وصلت، اندفعوا، كل واحد منهم يائس لملء زجاجة أو اثنتين لإرواء عطش العائلات التي فروا معها. قال جهاد أبو حسن، 54 عاماً، وهو أب لثلاثة أطفال: أصعب شيء اليوم هو العثور على الماء للشرب.

 

وأضاف: "نأمل أن تكون هناك هدنة إنسانية حتى يتمكن الناس على الأقل من الذهاب للبحث عن المياه". 

 

اندلعت أزمة إنسانية سريعة النمو في جنوب غزة، حيث غمرها مئات الآلاف من النازحين الذين فروا من شمال غزة في اليوم الماضي وحده، وفقًا لوكالة الأونروا، وكالة الأمم المتحدة التي تساعد الفلسطينيين. 

 

قالت الوكالة يوم السبت إن ما يقرب من نصف سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة نزحوا خلال الأسبوع الماضي. كما حذرت من أن قطاع غزة بأكمله معرض لخطر نفاد المياه.

 

يواجه النازحون التهديدات الناجمة عن الغارات الجوية فوقهم، ونقص المياه، وعدم وجود أي ملاذات تقريبًا للاحتماء منها.

 

وأضاف أحد المدنيين لنيويورك تايمز، أن الرجال والنساء المتعطشون لنقطة ماء يخجلون طلبها من بعضهم البعض، كي لا تكون الكمية الأخيرة التي لديهم. 

 

كانت جماعات الإغاثة تكافح من أجل توزيع أي إمدادات مع تضاؤل مخزونها، بما في ذلك الوقود والغذاء، وسط حصار الذي أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها تمكنت من توزيع بعض الوقود على شاحنات صهاريج المياه حتى تتمكن من القيام بجولاتها، بالإضافة إلى الوقود اللازم لبعض عمليات ضخ المياه.

 

وقالت زينة غانم، إحدى سكان غزة، متحدثة صباح يوم السبت من مركز تدريب تديره الأونروا في جنوب غزة: "إنه صراع من أجل الحياة هنا". "لا يوجد طعام. لا يوجد ماء. لا يوجد نوم."

غزة المياة الاونروا

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