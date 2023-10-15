بنت لبنان الحبيب الوفية.. نجيب ساويرس ينعى جيزيل خوري

نعى رجل الأعمال نجيب ساويرس الإعلامية جيزال خوري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “تويتر”.

وكتب نجيب ساويرس:"فقدت صديقة عظيمة بثقافتها و مواقفها الوطنية و صمودها امام القدر باستشهاد رفيق حياتها سمير قصير رحمه الله عليه.. بنت لبنان الحبيب الوفية .. عزائى لأسرتها".

ورحلت عن عالمنا صباح اليوم، الأحد، الإعلامية اللبنانية ‎جيزيل خوري، عن عمر ناهز الـ 62 عاما بعد صراع مع المرض.

انضمت "خوري" إلى “سكاي نيوز العربية” عام 2020، وتزوجت من الصحفي اللبناني سمير قصير، وبعد اغتياله عام 2005، أسست مؤسسة "قصير" ومركز "سكايز" للحرية الإعلامية