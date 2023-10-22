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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة التنسيقية نهى زكى تدعو لاطلاق استراتيجية شاملة لصناعة الأسمدة

نائبة التنسيقية نهى
نائبة التنسيقية نهى زكي

أشادت  النائبة  نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.

وقالت النائبة نهي أحمد زكي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ،  إن أهمية الدارسة تنبع من أهمية القطاع المرتبطة به، حيث أنها تمثل 15% من حجم مساهمة القطاع الزراعي في إجمالي الناتج المحلى وحوالي 17% من الصادرات السلعية.

وأكدت أن هناك حاجة إلي اطلاق استراتيجية متكاملة بشأن الأسمدة، وأن يتم مراعاة استخدام تكنولوجيا المعلومات، حتي يتم حصر الزراعات وتحديد الاحتياجات لضبط مسألة توزيع الأسمدة.

كما دعت أيضا إلي التوجه نحو التكنولوجيا الخضراء من خلال إدخال الأمونيا الخضراء في صناعة الأسمدة وبالتالي الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس الشيوخ الشيوخ النائبة نهي أحمد زكي مصر

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