الجيش الإسرائيلي يعلن عن 1200 جندي مصاب بإعاقة منذ طوفان الأقصى

قالت قناة إسرائيلية، اليوم الأحد، إنه تم الاعتراف بأكثر من 1200 جريح كجنود معاقين في جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب مع حركة "حماس" في 7 أكتوبر الجاري، فوفقا للقناة /12/ (خاصة)، فإنه "منذ بداية حرب السيوف الحديدية (اسم إسرائيلي)، تم تسجيل 1210 جرحى جدد جرى تصنيفهم من جانب الجيش على أنهم معاقين".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق، مقتل 307 من جنوده منذ بدء الحرب، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة قدس برس الفلسطينية.

ولليوم السادس عشر، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، خلفت نحو 4385 شهيدا فلسطينيا، بينهم 1756 طفلا و976 سيدة، وأصابت 13561، بحسب وزارة الصحة في غزة، كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.