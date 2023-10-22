صندوق لدعم فلسطين.. إتحاد الغرف التجارية يكشف دوره في مساعدات قطاع غزة

قال أمين عز أمين عام إتحاد الغرف التجارية أن الاتحاد ليس في منأى عن الاحداث الدائرة في قطاع غزة ومثلما يهتم أعضاء الاتحاد بالمضي قدماً في مبادرة خفض الاسعار بين الحكومة والقطاع الخاص أيضاً يعمل الاتحاد على قدم وساق بالتعاون مع إتحاد الغرف الاسلامية والعربية وذلك لدعم الاشقاء في قطاع غزة جراء العدوان الاسرائيلي وذلك عبر إنشاء صندوق لهذا الغرض.

وأضاف خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :أن إتحاد الغرف التجارية وإتحاد الصناعات المصرية يحاولان توفير السلع الغذائية والدوائية بقدر المستطاع بالتعاون مع الاتحادات الاقليمية ".



وتابع أنه يجري المساهمه في إرسال المساعدات الغذائية وخلافها للجهات امعنية ضمن قوافل المساعدات على المعبر فضلاً عن الاسهام في الصندوق الذي جرى تدشينه ووضع نواة تأسيسة الشيخ عبد الله كامل البنك العربي بواقع مليون دولار كنواة تاسيس من ماله الخاص والان يتم وضع التبرعات في الصندوق عبر دول عربية واسلامية.